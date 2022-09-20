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58 минут назад

На Алтае запустили экспедиционные туры в Тигирекский заповедник

ТАСС

Экспедиционные туры в единственный заповедник "Тигирекский" запустили для туристов в Алтайском крае, сообщила на пресс-конференции во вторник директор Туристского информационного центра региона Александра Томашевич.

На Алтае запустили экспедиционные туры в Тигирекский заповедник
Фото: Nina Bredihina/wikipedia.orgNina Bredihina/wikipedia.org

"Мы наблюдаем тренд на развитие экотуризма, и в этом году большое внимание было привлечено к особо охраняемым природным территориям. Мы запустили программы в Тигирекском заповеднике. Это программы для осознанных путешественников, так как там, естественно, нет никакой инфраструктуры - это первозданная тайга. В Тигиреке мягкий климат, черневая тайга, это невероятные места. Теперь туры сюда предлагают федеральные туроператоры",

- сказала Томашевич.

Она уточнила, что запуск таких туров стал возможен благодаря упрощению режима посещения особо охраняемых природных территорий.

"Самый строгий режим посещения у нас сохранялся на территории Тигирекского заповедника. Его упрощение позволило развивать здесь туризм. На Салаирском кряже и в Чинетинском заказнике активно создают экологические тропы. В этом году мы также сделали большой гид по всем экотропам края, у нас их немало",

- подчеркнула Томашевич.

Также она сообщила, что в регионе в этом году впервые 24 сентября отпразднуют День туризма. Праздничные мероприятия в этот день пройдут в парке "Изумрудный" в Барнауле, где на различных площадках покажут все возможности туризма в регионе. Так, музеи представят интерактивные программы познавательного туризма, в лекториях гостей научат ставить палатки и собирать рюкзак, а также составлять карту местности. Также в программе праздника большое количество спортивных и оздоровительных мероприятий, парад туристических компаний.

Алтайский край - регион, активно развивающий туризм, ежегодный турпоток (не считая последних двух лет, когда показатели упали из-за пандемии) - не менее 2 млн человек.

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