Туроператоры озвучили самые популярные направления на Новый год

В этом году праздничного наплыва туристов в Крым не ожидается.

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Закрытые аэропорт Симферополя не позволил Крыму войти даже в десятку популярных локаций у россиян, планирующих отдых на новогодние каникулы.

Предпочтения в этом году у россиян самые разные – от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Северного Кавказа.

Предстоящий Новый год больше всего граждан хотят провести в Москве, Санкт-Петербурге и на Кубани.

Понятно, что самым популярным городом Краснодарского края, вне всякого сомнения, остается Сочи.