Туроператоры озвучили самые популярные направления на Новый год

В этом году праздничного наплыва туристов в Крым не ожидается.
Закрытые аэропорт Симферополя не позволил Крыму войти даже в десятку популярных локаций у россиян, планирующих отдых на новогодние каникулы.
Предпочтения в этом году у россиян самые разные – от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Северного Кавказа.
Предстоящий Новый год больше всего граждан хотят провести в Москве, Санкт-Петербурге и на Кубани.
Понятно, что самым популярным городом Краснодарского края, вне всякого сомнения, остается Сочи.
Впрочем, олимпийская столица-2014 принимает миллионы туристов и зимой и летом и сейчас в сентябре – в бархатный сезон.