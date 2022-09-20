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3 часа назад

Туроператоры озвучили самые популярные направления у россиян на Новый год

Inc-News

В этом году праздничного наплыва туристов в Крым не ожидается.

Туроператоры озвучили самые популярные направления на Новый год
Фото: Inc-NewsInc-News

Закрытые аэропорт Симферополя не позволил Крыму войти даже в десятку популярных локаций у россиян, планирующих отдых на новогодние каникулы.

Предпочтения в этом году у россиян самые разные – от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Северного Кавказа.

Предстоящий Новый год больше всего граждан хотят провести в Москве, Санкт-Петербурге и на Кубани.

Понятно, что самым популярным городом Краснодарского края, вне всякого сомнения, остается Сочи.

Впрочем, олимпийская столица-2014 принимает миллионы туристов и зимой и летом и сейчас в сентябре – в бархатный сезон.

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