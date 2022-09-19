Реку Волхов углубят ради развития туризма

Развитие пассажироперевозок внутренним водным транспортом и туризм обсудили в правительстве Ленобласти На сегодняшний день самыми популярными направлениями в Ленинградской области являются Карельский перешеек, Выборг, Приозерск, Гатчина, Новая и Старая Ладоги.

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Как отметили в комитете по транспорту, наши соседи уже построили причалы в деревне Грузино Новгородской области и в Санкт-Петербурге, при этом маршруты частично проходят по Ленобласти.

Со своей стороны Ленобласти для увеличения потока водного транспорта расчищает судовой ход на реке Волхов.

Также сегодня, 19 сентября, обсудили вопрос восстановления транспортного значения Приладожских каналов для движения малых судов в обход Ладожского озера с увеличением гарантированных глубин с 1,6 до 1,95 метров.

Напомним, что благодаря сети причалов, Ленобласть создала уникальный туристический маршрут, повторяющий часть легендарного речного торгового пути Древней Руси «Из варяг в греки» от Старой Ладоги через Кириши к Грузино и далее в Великий Новгород.