Семья с Сахалина доехала до Калининграда на машине

«Большинство Калининградцев любят свой край, гордятся им и считают себя патриотами, не стесняясь этого слова. Мне это очень нравится. У нас, Сахалинцев, почему-то принято ругать Сахалин. Местные считают себя цивилизованными европейцами. Тут правда многое устроено как в Европе. Дороги, чистота, бережное отношение к природе, внимание к озеленению. Ландшафтный дизайн в почtте. В любом уголке обнаружишь композицию из растений. Про частные дома и говорить нечего. Гортензии, розы, хосты, стриженые кусты… При этом здесь говорят "у нас" и противопоставляют "в России". То есть здесь вам не там. Например, "я ездил в Россию на неделю". Меня это очень смешило поначалу. Потом поняла, что это как сахалинцы говорят "у нас" и "на материке”», - такой вывод сделали путешественники о Калининграде.