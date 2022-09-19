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5 часов назад

Семья с Сахалина доехала до Калининграда на машине

Kaskad.tv

1 июня, сахалинцы Марина и Николай Старовойтовы вместе с кошкой отправились на автомобиле с одного края страны на другой. Так, 3 сентября семья добралась до Калининграда. До западной точки России они добирались три месяца и три дня. Подробностями своего путешествия по стране сахалинцы делятся в своем Телеграм-канале.

Семья с Сахалина доехала до Калининграда на машине
Фото: unsplash.comunsplash.com

В общем итоге сахалинцы проехали 16 647 км. Семья отмечает, что Калининград – очень зеленый регион, чистый и с хорошими дорогами. Сахалинцы также посетили замок Шаакен, Янтарный и Светлогорск, в котором живет мама Марии с 2015 года.

«Большинство Калининградцев любят свой край, гордятся им и считают себя патриотами, не стесняясь этого слова. Мне это очень нравится. У нас, Сахалинцев, почему-то принято ругать Сахалин. Местные считают себя цивилизованными европейцами. Тут правда многое устроено как в Европе. Дороги, чистота, бережное отношение к природе, внимание к озеленению. Ландшафтный дизайн в почtте. В любом уголке обнаружишь композицию из растений. Про частные дома и говорить нечего. Гортензии, розы, хосты, стриженые кусты… При этом здесь говорят "у нас" и противопоставляют "в России". То есть здесь вам не там. Например, "я ездил в Россию на неделю". Меня это очень смешило поначалу. Потом поняла, что это как сахалинцы говорят "у нас" и "на материке”», - такой вывод сделали путешественники о Калининграде.

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