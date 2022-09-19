Стало известно о надвигающейся на Краснодарский край опасности

Уточняется, что в понедельник, 19 сентября, в крае ожидаются ливни с градом и грозами. «Сегодня в период 02:00-04:00 и до конца суток местами в крае (исключая Сочи ) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду», — сообщили в ведомстве.

В МЧС отметили, что в связи с этим объявлено штормовое предупреждение. При усилении ветра местным жителям и туристам рекомендуется ограничить выход из зданий. «Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов», — говорится в сообщении.