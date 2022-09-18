«Куда ни зайди — везде вкусно и дешево»

Дагестан нередко ассоциируется у россиян со стандартным набором стереотипов о кавказском менталитете: агрессивные, патриархальные, дикие — именно такими многие заочно представляют себе местных жителей. Однако стоит приехать в Дагестан самому, как все предрассудки быстро рассеиваются благодаря знаменитому кавказскому гостеприимству. В особенности это касается южной части региона, где вкуснейшая домашняя еда в сочетании с каноническими горными пейзажами буквально исцеляет каждого гостя из центральной России. О том, чем Южный Дагестан покоряет сердца туристов и почему туда хочется возвращаться снова и снова, — в галерее «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Каждое путешествие в Дагестан непременно начинается с Махачкалы, которая, как положено любой столице, должна ознакомить туриста с культурой и особенностями региона. Однако в случае с Махачкалой все не так просто — у этого города нет единого стиля или, как принято говорить у маркетологов, нет айдентики.

Видео дня

Сами дагестанцы не очень любят город и признаются, что в нем мало эстетики и души. На улицах идет постоянная стройка, много разношерстных архитектурных сооружений. Вдоль широких красивых аллей бок о бок стоят многоквартирные панельки, стеклянные торговые центры, рестораны в восточном стиле, белые мечети, старые советские гостиницы и полуразрушенные деревянные дома.

Но за всем этим хаосом, неразберихой и эклектикой столицы все же проглядываются вещи, которые хорошо характеризуют жителей региона. Во-первых, дагестанцы очень любят борьбу и занятия спортом: на каждой улице можно встретить боксерский автомат с грушей, а на городском пляже — бегунов и легкоатлетов. Также местные почти не пьют алкоголь, в редком магазине можно найти спиртные напитки, особенно в месяц Рамадан.

Кроме того, здесь чтят древние традиции и семейные уклады. Дагестанцы шутят, что им не нужны приложения для знакомств, поскольку в роли «Тиндера» у них выступают родители. Они находят сыновьям или дочерям подходящую пару среди всевозможных знакомых и отправляют фотографию. Если произошел «мэтч», то молодые люди могут встретиться и обсудить дальнейшую судьбу в кругу семьи.

Ну, и главное — в Дагестане (и Махачкала не исключение) очень вкусно готовят. «Вы тут в какое место ни зайдите, везде будет вкусно и дешево», — хвастается случайный прохожий на вопрос о том, куда лучше сходить поужинать. И действительно, в ресторанах, кафе, столовых, кофейнях и забегаловках Махачкалы кормят очень вкусно, причем не только шашлыком.

Популярные национальные блюда — это чуду (лепешки с разнообразной начинкой), хинкал (аналог пельменей, у которых начинка не внутри, а снаружи) и, конечно, урбеч (паста из перетертых орехов или семечек).

Дагестан силен не только своей гастрономией, но и природой. К сожалению, большинство путешественников, приезжающих в регион, в основном ограничиваются посещением бархана Сырыкум и Сулакского каньона. Дело в том, что организовать туда тур проще всего. Безусловно, это очень красивые локации, однако настоящие природные жемчужины скрыты гораздо глубже — в горных аулах Южного Дагестана, на границе с Азербайджаном.

Один из таковых — небольшое село Гдым. Чтобы попасть сюда самостоятельно, придется очень постараться. Первая сложность заключается в том, что дорога к аулу очень плохого качества. Поэтому ехать сюда придется на автомобиле УАЗ СГР (в простонародье “буханка”) либо на очень хорошем внедорожнике.

Кроме того, для проезда на приграничные с Азербайджаном территории необходимо заранее оформлять именной пропуск на каждого туриста. Сделать это можно бесплатно через сайт Госуслуг, однако ожидание может занять до 15 дней. Но даже если проблема с транспортом и пропуском решится, остается главный вопрос — жилье.

В ауле Гдым проживает всего несколько семей, и нет ни единой гостиницы или гостевого дома. Местные жители принимают у себя туристов только по договоренности с гидами, однако такие услуги предоставляют далеко не везде. Вообще организацией настоящих авторских туров в Южный Дагестан занимаются очень немногие. В основном это местные энтузиасты, которые сами любят изучать горную природу региона и ходить в походы.

«Авторский тур — это не когда ты повез группу человек на арендованном автомобиле в самые попсовые места, а когда ты сам изучил местность, узнал про какие-то скрытые локации, в которых почти никто не был и составил уникальный маршрут. Обидно, что многие этого не понимают и продают по очень высокой стоимости не очень качественный продукт», — предупреждает гид Leki Travel Фарид.

Фарид делится, что Гдым для него, как и для многих, кому удалось здесь побывать, — особенное место, одно из любимейших во всем Дагестане, из-за скрытого от посторонних глаз расположения и сохранившегося быта местных жителей. И действительно, аул выглядит очень уединенно, поскольку укромно спрятался в ущелье и окружен горами со всех сторон. Антураж дополняется тем, что местное население — народ лезгины — плохо понимают русский и разговаривают только на родном лезгинском языке.

Но даже несмотря на языковой барьер, по их взглядам, улыбкам и жестам понятно, что они всегда искренне рады гостям и готовы принять и накормить целую группу туристов.

Еще один жемчужный уголок в Южном Дагестане — заброшенный аул Маза с тысячелетней историей, который был настолько процветающим, что считался едва ли не городом. Многие говорят, что Маза был самым богатым селом в регионе.

«У нас было очень успешное сельское хозяйство. В советские времена мы перевозили продукты через мазинский перевал в Азербайджан и продавали там по хорошей цене. Поэтому здесь жили очень богатые люди», — вспоминает местный пастух Джамалудин. Он застал аул на самом пике его расцвета и с теплотой говорит о тех временах.

Сегодня в ауле проживают одна или две семьи, и от былого величия почти не осталось следа. Только разрушенные дома из камня и несколько живописных арочных мостов. Добраться до села можно только пешком, переходя мелководную реку вброд. Дорога к нему от площадки, где можно оставить автомобиль, занимает примерно два часа.

Этот маршрут действительно стоит затраченных сил, ведь пролегает он через живописное ущелье, по которому когда-то бурлящими потоками шумела горная река. В конце пути туристов ждет награда — привал с видом на снежные вершины и пестрящие на их фоне зеленые луга, на которых пасутся коровы и лошади.

На обратном пути в Махачкалу на пару ночей обязательно стоит остановиться в ауле Куруш, который считается самым высокогорным населенным пунктом в Европе. Из-за своего статуса село уже успело завоевать любовь многих туристов и фотографов — оно расположено на высоте 2,5 тысячи метров и в буквальном смысле возвышается над облаками.

Куруш гораздо крупнее Гдыма, но быт местных жителей здесь не сильно отличается. Они занимаются сельским хозяйством, иногда принимают у себя туристов и ухаживают за скотом.

Курушцы каждый день просыпаются с рассветом и выводят своих овец и коров на пастбища в горы. По словам местного жителя Надира, в некоторых местах водится очень много волков, и если овца или теленок убежали от стада и не вернулись вечером домой, искать их уже не будут.

Как и Гдым, Куруш со всех сторон окружен горами разной высоты и расцветки. Здесь можно увидеть и покрытые яркой зеленью холмы, и каменистые вершины со снежной шапкой, стекающей вниз будто растаявшее мороженое. Но главная достопримечательность поселения — массив Ерыдаг, который часто сравнивают с доломитовыми Альпами.

Дело в том, что в разное время суток Ерыдаг меняет свою расцветку — на рассвете скала становится фиолетово-розовой, днем желтеет и отливает охрой, а к вечеру заливается красными и малиновыми пятнами.

И, конечно, из Куруша нельзя уехать, не полюбовавшись на звезды. Из-за высоты и отсутствия облаков ночью небо здесь зажигается тысячами маленьких огоньков. Правда, отходить далеко от освещенных улиц не стоит, чтобы не нарваться на нежелательную встречу с голодным волком.