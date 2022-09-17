Чем города-призраки привлекают российских туристов

На территории современной России есть множество городов и поселков-призраков. Населенные пункты, в которых раньше кипела жизнь, сегодня представляют из себя руины — какие-то из них стали не нужны из-за закрытия предприятий, но некоторые люди все равно остались там жить, другие погибли от природной стихии. Их объединяет то, что по сей день они притягивают туристов. Куда поехать в поисках былого величия — в подборке «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Молога. Ярославская область

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Город Молога называют столицей Русской Атлантиды. Это название было дано ему неслучайно — город был затоплен для строительства Рыбинского водохранилища и ГЭС и с тех пор находится на дне рукотворного Рыбинского моря.

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Молога находилась в 32 километрах от Рыбинска. Впервые Молога упоминается в летописях в 1149 году. К середине XIV века она стала центром первого самостоятельного удела в Ярославском княжестве, однако к XV веку перестала быть городом и стала посадом Угличского уезда. Статус города ей вернули обратно в 1777 году после административной реформы Екатерины II.

К началу XX века в Мологе было около 900 домов, население едва превышало пять тысяч человек. Однако там работали разные промышленные предприятия — кирпичный завод, предприятие по производству ягодных экстрактов, костемольный, клееваренный заводы.

В Мологе были библиотеки, училища, там работала одна из первых в России гимнастических школ.Советские власти приняли решение о затоплении Мологи в 1935 году. Переселение жителей началось весной 1937 года и длилось до 1941-го — к 13 апреля город опустел, а все постройки перенесли или разрушили.

Окончательно территорию Мологи затопили в 1946 году. Под воду ушли старинные усадьбы, три монастыря, 140 церквей, а также заливные луга и пастбища Молого-Шекснинского междуречья, микроклимат которых считался уникальным

Молога несколько раз показывалась из-под вод Рыбинского водохранилища. В 2014 году на ее территории смогли побывать потомки мологожан, их встречи проходят ежегодно.

Прямого пути до Мологи нет — туда можно добраться только по воде. Любители экстрима могут заняться историческим дайвингом зимой или весной, опустившись на дно Рыбинского водохранилища.

Хальмер-Ю, Коми

Поселок Хальмер-Ю находится примерно в 70 километрах к северо-востоку от Воркуты, его название переводится с ненецкого как «река в долине смерти», или «мертвая река», это место считалось священным — там погребали умерших.

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В 1942 году в районе Хальмер-Ю открыли залежи угля. Уже через год там жило почти 250 человек, началась разведка ценного месторождения — там находился уголь марки К-14, нужный в космическом производстве. В 1951 году в Хальмер-Ю начали строить шахту, а в 1957 году ее ввели в эксплуатацию. Но она приносила в среднем 250 тонн угля в сутки — работа осложнялась крутым залеганием пластов.

Постепенно население Хальмер-Ю выросло, его максимальное число составило около пяти-шести тысяч человек. В поселке были дом культуры, библиотека, детские сады, ясли, школы, больница, хлебопекарня, магазины и метеостанция. Поселок был популярен и у кочевых народов и оленеводов, которые покупали в нем консервы, водку и многие другие товары.

От Хальмер-Ю до Воркуты вела узкоколейная железная дорога, между городами дважды в день ходил состав, но автомобильной дороги не было. Сегодня осталась лишь насыпь и полуразрушенное здание вокзала.Постепенно шахта перестала быть рентабельной — в 1993 году ее ликвидировали из-за убыточности и истощения запасов, а еще через три года такая же участь постигла и сам Хальмер-Ю. Жителей поселка переселили в Воркуту и другие города, от былой жизни остались лишь опустевшие здания.

С 2000-х годов Хальмер-Ю используют как военный полигон — в августе 2005 года его посещал президент России Владимир Путин. Он запустил ракету из самолета Ту-160

Добраться до Хальмер-Ю сложно — если до Воркуты можно добраться поездом, то к поселку можно проехать лишь на вездеходах или внедорожниках по насыпи узкоколейки, но и та сильно размыта. Но если вы все же решитесь на поездку, то имейте в виду, что в 25 километрах к северу от Хальмер-Ю есть одноименный водопад, высота падения воды в котором достигает 10 метров. Он является памятником природы.

Иультин, Чукотский автономный округ

Поселок городского типа Иультин был основан в 1953 году. Свое название он получил в честь ближайшей горы, его адаптировали с чукотского Ивыльтин («длинные перья»). Как предполагал первооткрыватель Иультинского месторождения Владимир Миляев, название происходит от длинных жил кварца на склонах горы.

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Однако история появления Иультина началась намного раньше — в 1937 году рядом с будущим поселком обнаружили большие запасы олова, молибдена и вольфрама, это месторождение считалось одним из крупнейших в мире. Уже в марте 1938 года туда прибыли геологи, они привезли с собой оборудование и стройматериалы. Первыми постройками стали два домика из фанеры и несколько палаток, всего там проживало 73 человека.

После начала Великой Отечественной войны возникли трудности — поселок геологов перестал получать ресурсы, и в 1945 году его законсервировали, а к декабрю 1946 года у жителей поселка закончились топливо и продовольствие. Пришлось подавать экстренный сигнал о помощи, им сбросили грузы с самолетов. Однако после войны строительство возобновилось.

В том же году был построен небольшой поселок Эгвекинот, трудились над его возведением в основном заключенные. Они же построили дорогу продолжительностью 200 километров. В 1953 году неподалеку от первой остановки геологов появился Иультин, а в 1959 году там открыли Горно-обогатительный комбинат имени Ленина, запуск состоялся 3 сентября. Тогда же случился и расцвет поселка — на тот момент в нем проживали 5301 человек.

Иультин планировали развивать и дальше, расширяя производственную базу и выработку готового сырья. Однако после распада СССР государство перестало поддерживать предприятие, добыча ископаемых стала невыгодной, рентабельность снизилась, и комбинат закрыли.

Поселок просуществовал до 1995 года — а затем все коммуникации перекрыли, и люди начали покидать его. В 1998 году его сняли из реестра населенных пунктов, а в 2000-м его покинули последние жители. Остались лишь дома, школы, ржавые тракторы, агитационные советские плакаты и шахтная узкоколейка — оставленные жителями вещи почти полностью растащили мародеры в первые годы закрытия Иультина. На сегодняшний день в нем работает лишь одно сооружение — база дорожной службы, которая обслуживает зимник Эгвекинот — мыс Шмидта. Добраться туда очень сложно — мосты и дороги давно пришли в негодность.

Бечевинка, Камчатка

Когда-то в Бечевинке на Камчатке располагалась самая удаленная база подводных лодок — она находилась в 80 километрах от Петропавловска-Камчатского, и жили там только военные с семьями. Поселок подводников был основан в 1960-х годах, а в 1996 году его расформировали как морской гарнизон — подводные лодки перевели на другие базы, а личный состав вывезли с Камчатки на Большую землю. В 1998 году все имущество было списано со счетов Минобороны. Какое-то время поселок посещали рыбаки, но постепенно и они перестали там появляться — с тех пор он заброшен.

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Население поселка в среднем составляло две тысячи человек. В основном он жил автономно — с внешним миром его связывал лишь корабль, который привозил все необходимое, продукты и почту. На нем же перевозили военных с семьями. Для них построили жилые дома, которые нумеровали по очереди строительства, общежитие, магазины с продуктами и хозтоварами, детский сад, школу, почту, котельную, баню, овощехранилище и клуб. Также там была площадка для вертолетов — иногда на них прилетало военное начальство.

Пока место принадлежало военным и было засекречено, его называли Финвалом — чтобы не раскрывать местоположение бухты. Такая секретность объяснима — город был «щитом»: должен был принять на себя удар при нападении, чтобы Петропавловск-Камчатский успел подготовить оборону. В официальной переписке базу называли по последним цифрам почтового отделения — Петропавловск-Камчатский-54

На противоположном берегу бухты располагался поселок Шипунский, где разместили ракетный дивизион для прикрытия базы, но добраться туда было сложно. Он тоже оказался заброшен, но там не появляются даже животные — дело в том, что при эвакуации ракетного дивизиона осталось много ракетного топлива, которое со временем отравило территорию.

В Бечевинку можно попасть, приобретя специальный тур, сделать это самостоятельно крайне сложно — добраться туда по можно воде, на вертолете или снегоходами зимой. Туристы могут посмотреть не только на сами здания, но и на быт военных и их семей — люди оставили в городе очень много вещей, так как транспорта для их вывоза было мало и взять все не разрешили. Но многих, кто пытается попасть в Бечевинку, интересует именно военная база. Хотя есть и те, кто едет на Камчатку за красотой природы, а поселок воспринимает лишь как ее часть.

Кадыкчан, Магаданская область

Кадыкчан — один из самых известных поселков-призраков Магаданской области. Он расположен возле трассы «Колыма» на расстоянии в 589,9 километра от Магадана. Его название в переводе с эвенкийского языка означает «долина смерти».

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История поселка начинается с 1943 года — в земле, на глубине 400 метров, обнаружили уголь высочайшего качества. Поселок строили в три этапа, и поэтому негласно он делится на три части: Старый, Новый и Новейший Кадыкчан. Старый Кадыкчан расположен ближе всего к трассе, а Новейший удален и от трассы, и от шахты на 2-4 километра. После появления третьего поселка Старый и Новый Кадыкчан использовали по большей части для хозяйственных нужд. Строительством Кадыкчана занимались в том числе заключенные трудовых лагерей, среди них был и писатель Варлам Шаламов.

В 1996-м на шахте произошел взрыв — после него шахту, как и поселок, решили закрыть. На тот момент в Кадыкчане проживало около шести тысяч человек. Людям выдали по 80-120 тысяч рублей на переселение в зависимости от выслуги лет, дома законсервировали и отключили от тепла и электричества, а частный сектор сожгли, чтобы никто туда не вернулся. Однако кто-то там все же остался — например, в 2001 году в Кадыкчане оставались жилыми улица Ленина и Строителей, а также один дом на улице Мира. К тому моменту в поселке строили новую котельную и торговый комплекс, однако через несколько лет случилась авария на котельной, и жить в Кадыкчане стало невозможно из-за отсутствия отопления. В поселке тогда проживало около 400 человек, но, несмотря на отсутствие инфраструктуры, люди отказывались уезжать.

В 2003 году на основании закона Магаданской области № 32403 Кадыкчану присвоили статус неперспективного, жителей было постановлено вывезти.

К 2010 году поселок Кадыкчан полностью опустел. Но в 2021 году численность населения увеличилась до четырех человек. По данным на 2022 год, в нем проживают трое человек

Туристы, которые приезжают в Кадыкчан, рассказывают, что в домах до сих пор остаются книги и мебель, а в гаражах — автомобили. На площади перед Домом культуры людей встречает бюст Владимира Ленина.

Чаронда. Вологодская область

Село Чаронда расположено в 150 километрах к северу от Вологды, почти на границе с Архангельской областью. Оно является единственным населенным пунктом на западном берегу озера Воже.

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Поселение возникло в XIII веке. За его историю его несколько раз передавали от губернии к губернии, а в 1776 году Чаронда утратила статус города и стала селом. С 1937 года оно входит в состав Вологодской области. В советское время власть использовала путь через Чаронду для подвоза оружия и припасов на Север — пароходы курсировали по озеру вплоть до 1920 года.

В селе был создан колхоз, который в основном занимался ловлей рыбы, были построены фермы, электростанция, начальная школа, магазин и клуб. Однако со временем село утратило свое значение и начало угасать: в нем становилось все меньше населения, в какой-то момент исчезло и электричество.

В 2015 году умер последний житель Чаронды. Сейчас там остались лишь несколько заброшенных домов и церковь Иоанна Златоуста, построенная еще в 1826 году

Из Вологды до Чаронды можно добраться лишь по озеру Воже — летом это можно сделать на катере или лодке, а зимой озера на снегоходе или лыжах.

Садон, Северная Осетия

Поселок Садон основали бельгийцы в 1886 году, когда рудник на этой территории сдали на 60 лет в аренду Бельгийскому промышленному обществу. Для шахтеров построили не только дома, но и инфраструктуру — школу, больницу, дороги.После революции 1917 года рудник национализировали, бельгийцы покинули Осетию, но Садонский свинцово-цинковый комбинат продолжил развиваться, и работа на нем считалась престижной.

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В 1939 году в Садоне жило уже четыре тысячи человек. В начале XX века объем добычи был на уровне 25 тысяч тонн руды в год, но к 1970-му комбинат вышел на пиковые мощности — он приносил 745 тысяч тонн руды в год.

Однако после войны началась разработка новых свинцовых и цинковых месторождений, а Садонский комбинат начал постепенно угасать. Там были устаревшие технологии, которые приводили к большим потерям в работе, и запасы полезных ископаемых быстро истощились. К середине 1980-х годов добычу руды практически остановили, но комбинат все же пережил распад СССР и кое-как, но держался на плаву, хотя люди и покидали Садон.

Точку в истории комбината поставила природа — в 2002 году предприятие и сам поселок были уничтожены селевым потоком, который возник из-за наводнения на горной реке Садонке. Стихия привела к тому, что первые этажи многих домов оказались непригодны для жизни — их засыпало землей

После разрушения было принято решение расселить Садон — на тот момент в поселке жило около 500 человек. Однако не все люди захотели уезжать и продолжают жить в поселке, несмотря на отсутствие нормальной инфраструктуры. По данным на 2020 год, в Садоне жило около 20 человек.

Гижигинск, Магаданская область

Гижигинск был основан в 1752 году — изначально это была крепость, которая располагалась в 30 километрах от устья реки Гижига, впадавшей в Охотское море. Статус города она получила в 1872 году.

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С конца XVIII века Гижигинск был крупнейшим военным пунктом Российско-американской компании в северо-восточной части России. Поселение развивалось и к 1783 году стало городом, а затем и центром Гижигинского уезда. В 1790 году Гижигинск получил герб и стал вторым после Охотска крупным для того времени городом региона.

Пик расцвета Гижигинска пришелся на 1805 год — к тому моменту в городе проживало около 800 человек, он был огорожен стеной, там были магазины и лавки, казенные здания, питейный дом, церковь, баня и 90 жилых домов, туда приходила почта на кораблях, а также там расположили склады для транзита товаров.

В 1858 году Приморская область разделилась на Приморскую и Амурскую, а Гижигинский округ поделили на три части — он потерял половину территории, часть от нее отдали Камчатскому округу и новому Анадырскому округу. В городе становилось все меньше военных и чиновников — уже к 1894 году там оставалось 500 человек. Постройки начали разрушаться, все приходило в упадок. Но статус города у Гижигинска сохранялся до 1926 года

В 1926 году красноармейцы убили последнего священника Гижигинска, деревянную церковь разобрали, а из бревен построили новые здания. Через год в городе началась эпидемия неизвестной болезни, предположительно, это была чума — был установлен карантин, часть жителей смогли вылечить и отправили в Кушку (перевалочную базу на морском побережье). Тех же, кого излечить не удалось, оставили в домах, город оцепили, остатки поселений сожгли.

Впоследствии Кушку переименовали в Гижигу, она стала селом. Его жители занимались рыболовством и оленеводством. Добраться до места, где раньше был Гижигинск, достаточно сложно — можно сделать это на вертолете, морем или по тундре на вездеходе.

Говорят, от самого Гижигинска практически ничего не осталось, кроме памятного креста. Но один из блогеров обнаружил на месте города могильную плиту и остатки оградки могилы некоего Гижигинского окружного начальника, статского советника Константина Терентьевича Пржевалинского, который умер 19 июля 1900 года в 51 год.

Юбилейный, Пермский край

Поселок Юбилейный в Пермском крае был основан в 1957 году при открытии угольной шахты «Шумихинская». Он находится примерно в 200 километрах на север от Перми. Юбилейный строили с расчетом на 50 тысяч человек, там была вся необходимая инфраструктура, но максимальное число жителей не превышало 11 тысяч.Шахта вышла на проектную мощность к 1989 году. Однако в 1990-е годы Кизельский угольный бассейн, которому она принадлежала, был признан нерентабельным. В 1998 году шахту закрыли, а сам бассейн полностью прекратил добычу угля к 2002 году.

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После закрытия шахты население стало сокращаться, но кто-то там все же остался — сейчас в поселке проживают около 500 человек, большинство из которых пенсионеры.

Местные жители говорят, что зарабатывают по 10-12 тысяч рублей, а половина этой суммы уходит на оплату коммунальных услуг. Еще они рассказали, что купить квартиру в Юбилейном можно за 40 тысяч рублей, а одну из сохранившихся пятиэтажек купили за 400 тысяч рублей

В местной школе обучается около 70 детей, ее здание отремонтировано, в нем также размещены детский сад, администрация поселка и библиотека. Интернет есть только в школе — в основном местные жители выходят в сеть через смартфоны. При этом в поселке есть фельдшерский пункт, в котором постоянно дежурят два медика, а вот ближайшая станция скорой помощи, как и пункт полиции, находится в 40 километрах от Юбилейного. Поликлиника там законсервирована. Добраться до Юбилейного можно на машине из Перми или Екатеринбурга.

Верхняя (Старая) Губаха, Пермский край

История Верхней Губахи начинается с 1755 года — возле впадения речки Губашки в реку Косьву основали деревню после того, как на территории нашли месторождения железной руды. В районе устья построили Губахинскую пристань, баржи с рудой и чугуном справляли на Чермозский и Полазненский заводы.

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Но руды оказалось немного, да и та была плохого качества.В первой половине XIX века оказалось, что в местности есть еще и каменный уголь, его месторождение стало частью Кизельского угольного бассейна. В 1825 году под горой Крестовой заработала первая шахта. Сначала угля добывали не очень много, но в 1879 году была построена железная дорога, и объемы добычи выросли. Со временем в округе работало уже 15 шахт.

К 1924 году в Губахе построили Кизеловскую ГРЭС, в 1936 году там запустили первое на Урале и крупнейшее в СССР предприятие по производству кокса — Губахинский коксохимзавод. В 1955 году в Верхней Губахе появился химзавод «Метафракс».

Населенный пункт развивался — там были поликлиника, детские сады, санаторий, школа, дворец молодежи. К концу 1950-х годов население достигло 90 тысяч человек, люди жили в двухэтажных домах, в которых было по восемь квартир.

Однако обилие заводов и шахт сделали свое дело — в какой-то момент стало понятно, что предприятия сбрасывают слишком много токсичных отходов. Ситуацию усугубляло и само расположение города — в долине реки, где была плохая вентиляция территории. К 1960-м годам химическая промышленность все развивалась, но ее влияние на экологию не изучалось, а люди стали замечать ухудшение условий.

По воспоминаниям одной из местных жительниц, дети часто пропускали сад и школу из-за симптомов ОРВИ, нетипичных для сезона, а взрослые жаловались на головные боли. Другие жители рассказывали, что после выбросов листья на деревьях становились черными, в воздухе резко ощущался запах сероводорода, а снег был черного цвета

Параллельно с этим шахты постепенно закрывались — верхние слои были разработаны, добыча становилась все сложнее и дороже. Люди теряли работу и покидали город.

Власти решили перенести город на новое место, застройка началась в 1947 году — так на противоположном берегу реки, в пяти-семи километрах появилась Новая Губаха, а Верхняя Губаха превратилась в Старую. Такое место для Новой Губахи выбрали из-за розы ветров и отсутствия скопления выбросов от заводов.

Массовое расселение началось в 1967 году, однако не все жители Верхней Губахи переехали в Новую Губаху — кто-то остался жить там. В 2021 году в Новой Губахе проживало 23 тысячи человек.

Оставшиеся в Старой Губахе предприятия начали решать вопрос с экологией — на территорию стали возвращаться животные, вырос лес, однако проблем еще достаточно. Но они не смущают многих местных жителей — возле города есть дачи, неподалеку работает горнолыжный курорт, а также там проводится фестиваль-реконструкция «Губаха Alive», посвященный истории города.