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2 часа назад

В Сочи туристам предлагают единый прогулочный билет по горным курортам за 2,5 тысячи рублей

runews24.ru

В цену включено посещение трех курортных зон.

В Сочи туристам предлагают единый прогулочный билет
Фото: runews24.rurunews24.ru

В Сочи туристам начали предлагать для продажи единый прогулочный билет по горным курортам.

Известно, что на выбор у туристов маршрут от «Приюта ветров» на «Альпике» до курорта «Красная Поляна».

Также у отдыхающих будет возможность выбрать спуск в «Газпром Альпика», «Роза Хутор» или курорт «Красная Поляна».

Общее время прогулки составляет около 4 часов.

Чтобы приобрести такой прогулочный билет «Три курорта» туристам необходимо отдать 2,5 тысячи рублей.

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