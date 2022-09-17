В Сочи туристам предлагают единый прогулочный билет

В цену включено посещение трех курортных зон.
В Сочи туристам начали предлагать для продажи единый прогулочный билет по горным курортам.
Известно, что на выбор у туристов маршрут от «Приюта ветров» на «Альпике» до курорта «Красная Поляна».
Также у отдыхающих будет возможность выбрать спуск в «Газпром Альпика», «Роза Хутор» или курорт «Красная Поляна».
Общее время прогулки составляет около 4 часов.
Чтобы приобрести такой прогулочный билет «Три курорта» туристам необходимо отдать 2,5 тысячи рублей.