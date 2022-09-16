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1 час назад

Программой туристического кешбэка воспользовались более 600 тысяч россиян

СОВА

Купить тур или забронировать отель и санаторий можно было в период с 25 августа по 10 сентября включительно. При этом совершить путешествие с кешбэком можно с 1 октября по 25 декабря, а круиз - с 1 сентября и до окончания навигации. В программе принимали участие все регионы России. При бронировании тура или отдельно проживания у партнеров программы кешбэк составлял 20 %, максимально - 20 тыс. рублей. По данным ведомства, люди суммарно заплатили за поездки 14,3 млрд рублей, а обратно им вернули 2,7 млрд. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова прокомментировала: - Программа очень здорово поддерживает спрос в межсезонье, а значит и занятость, рабочие места. Бронирования вырастают в среднем в 3 раза. На сентябрь очень популярны были круизы, для осенних поездок люди в основном выбирали санатории, хорошие семейные отели с теплыми бассейнами и поездки в атмосферные города - просто погулять. Помимо осенних поездок активно шли бронирования на горнолыжные курорты - в лидерах Красная Поляна и Шерегеш. В целом по стране, помимо традиционно популярных Краснодарского края, Кавминвод, Петербурга, Москвы и Крыма, спросом пользовались Татарстан, Башкирия, Алтай, Байкал и Приморье. В рамках программы по-прежнему были доступны различные форматы поездок: от коротких путешествий выходного дня (от трех ночей) до длительных туров. Летний туристический сезон в России тоже прошел успешно. Ранее самарцы поделились с sovainfo.ru своим опытом в путешествиях по стране и по родному региону.

Туристический кешбэк получили более 600 тысяч россиян
Фото: СОВАСОВА
Отдых в России,Зарина Догузова,Ростуризм,
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