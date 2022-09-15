На какие отечественные курорты россияне ни за что не вернутся

Внутренний туризм в этом году набирал обороты.
Из-за санкционных ограничений, визовых правил и закрытия воздушных границ российские турист стали активно изучать внутренний туризм.
Так, больше всего отправляются в Краснодарский край и Дагестан. Об этих курортах мнения туристов сильно разошлись.
Так, в Дагестане часто предлагают посетить пляжи Махачкалы, но бывалые туристы рассказали, что Каспийск более привлекателен для знакомства с регионом.
«Город маленький, уютный. И аэропорт рядом. Я был семьей, двое детей — четырнадцати и пяти лет. Никаких проблем. Народ спокойный и гостеприимный. Все подскажут, объяснят. Даже вечером гуляли по темноте — никаких проблем»,
— рассказал турист Эдуард в одном блогов о путешествиях.
Неоднозначные мнения сложились и о курорте Краснодарского края. Однако пляжи продолжают забиваться толпами отдыхающих.
«Детям заходит на ура, нам тоже нравится. Первый раз были в июне, до этого осенью ездили. С кешбэком от государства и от отеля неделя на четверых получилась сто тысяч, плюс дорога на машине в районе 45 тысяч с бензином, едой и ночевками»,
— пишет туристка Ольга.
А вот путешественнице Елене отдых на Чёрном море не показался привлекательным. По её словам, купание в этом море напоминает игру выживания, где нужно бороться с тиной.
Несмотря на различные мнения статистика туризма в 2022 году показала, что число бронирований и турпутёвок было рекордно высоким.