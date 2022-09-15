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3 часа назад

На какие отечественные курорты россияне ни за что не вернутся

runews24.ru

Внутренний туризм в этом году набирал обороты.

На какие отечественные курорты россияне ни за что не вернутся
Фото: runews24.rurunews24.ru

Из-за санкционных ограничений, визовых правил и закрытия воздушных границ российские турист стали активно изучать внутренний туризм.

Так, больше всего отправляются в Краснодарский край и Дагестан. Об этих курортах мнения туристов сильно разошлись.

Так, в Дагестане часто предлагают посетить пляжи Махачкалы, но бывалые туристы рассказали, что Каспийск более привлекателен для знакомства с регионом.

«Город маленький, уютный. И аэропорт рядом. Я был семьей, двое детей — четырнадцати и пяти лет. Никаких проблем. Народ спокойный и гостеприимный. Все подскажут, объяснят. Даже вечером гуляли по темноте — никаких проблем»,

— рассказал турист Эдуард в одном блогов о путешествиях.

Неоднозначные мнения сложились и о курорте Краснодарского края. Однако пляжи продолжают забиваться толпами отдыхающих.

«Детям заходит на ура, нам тоже нравится. Первый раз были в июне, до этого осенью ездили. С кешбэком от государства и от отеля неделя на четверых получилась сто тысяч, плюс дорога на машине в районе 45 тысяч с бензином, едой и ночевками»,

— пишет туристка Ольга.

А вот путешественнице Елене отдых на Чёрном море не показался привлекательным. По её словам, купание в этом море напоминает игру выживания, где нужно бороться с тиной.

Несмотря на различные мнения статистика туризма в 2022 году показала, что число бронирований и турпутёвок было рекордно высоким.

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