На какие отечественные курорты россияне ни за что не вернутся

«Детям заходит на ура, нам тоже нравится. Первый раз были в июне, до этого осенью ездили. С кешбэком от государства и от отеля неделя на четверых получилась сто тысяч, плюс дорога на машине в районе 45 тысяч с бензином, едой и ночевками»,