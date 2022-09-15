От Сахалина до Командоров: зачем едут на Дальний Восток

А вы знали, что Дальний Восток занимает 41% территории России? После распада Советского Союза он постепенно терял население, и сегодня в нем проживает всего восемь миллионов человек. Отчасти дело в суровом климате, среднегодовая температура воздуха в зависимости от местности составляет от -15°C до +7°C. Верхняя планка соответствует московской среднегодовой температуре. Осенью погода портится, начинаются штормы.

Фото: Мир24 Мир24

Несмотря на суровый нрав, Дальний Восток славится красотой дикой природы, но добраться до нее часто можно только по воздуху и только в благоприятную погоду. С чем ассоциируется эта земля? С вулканами и гейзерами, Тихим океаном, амурскими тиграми, китами, рыбалкой, камчатскими крабами и гребешком… Еще недавно путешествие на Дальний Восток для многих желающих было недосягаемым из-за цены в несколько сотен тысяч рублей на человека. Теперь туры стали дешевле.

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«В 2022 году и на Камчатку, и на Сахалин, и на Байкал были субсидированы туры на авиачартерах у крупных компаний, они стали практически вполовину дешевле. Тур на Камчатку с перелетом, проживанием в отеле «три звезды» с завтраком без допуслуг стоил 60 тысяч. Понятно, что нужны экскурсии, доппитание и прочее; тем не менее это делает для многих достижимым путешествие на Камчатку»,

Кроме того, в рамках программы кешбэка на внутренний туризм максимальную сумму возврата за туры на Дальний Восток увеличили до 40 тысяч рублей. Правда, турист не хлынул: акция, которая стартовала 25 августа и завершилась 11 сентября, подразумевает туры на период с 1 октября до конца 2022 года. А это не самый благоприятный период для подобного путешествия. Ассоциация туроператоров России (АТОР) уже сообщила, что планирует обратиться в Ростуризм для расширения сезона дальневосточных туров по программе туристического кешбэка на весь год.

Долина гейзеров

Мир24

Кроноцкий государственный биосферный заповедник на полуострове Камчатка – уникальное место в масштабах Евразии. Здесь находятся восемь действующих вулканов и знаменитая Долина гейзеров. Помните советский фильм «Земля Санникова»? Его снимали в этой долине, расположенной в 180 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.

Долина представляет собой ущелье шириной до четырех километров, глубиной 400 м и длиной восемь километров, по которому протекает река Гейзерная. Подобных каньонов на Камчатке много, однако только в этом, открытом в 1941 году, на протяжении шести километров сосредоточено около 60 гейзеров и множество термальных источников. Из недр земли с разной частотой бьют кипящие фонтаны, вырываются струи пара, здесь можно увидеть постоянно действующие и пульсирующие кипящие источники, горячие озера, грязевые котлы.

Местная красота очень хрупка, поэтому туристов пускают в ограниченном количестве, строго в составе экскурсий и по специально проложенной экологической тропе. Помимо вулканов, гейзеров, водопадов счастливчик-турист может увидеть медведей в естественной среде обитания. Добраться до Кроноцкого заповедника можно только на вертолете из Петропавловска-Камчатского.

«Долина смерти»

Мир24

На территории того же Кроноцкого заповедника, возле вулкана Кихпиныч, есть «аномальная зона» – нижнюю террасу западного склона вулкана называют Долиной смерти. На этом месте не растет трава, гибнут животные и птицы, а их трупы сохраняются необычайно долго, не разлагаясь. Опасную площадку длиной около двух километров и шириной 100-500 метров в 1975 году обнаружили недалеко от Долины гейзеров вулканолог В.Л. Леонов и лесничий заповедника В.С. Каляев, независимо друг от друга.

Ученым удалось выяснить причину аномалии. Как оказалось, во всем виноваты ядовитые вулканические газы, выходящие на поверхность через трещины в горной породе. Смерть наступает из-за высокой концентрации сероводорода, углекислого газа, сероуглерода и других газов, скапливающихся в воздухе, особенно в пасмурную безветренную погоду. А поскольку в условиях ядовитой атмосферы подавлена окислительная деятельность бактерий, тела долго не разлагались. Подобное явление встречается в районах, отличающихся вулканической активностью.

Чтобы в этой «ловушке» не погибали редкие звери и птицы, сотрудники заповедника уничтожают трупы погибших мелких животных, которые служат приманкой. «Долина смерти» закрыта для туристов, но на нее можно посмотреть с вертолета, экскурсии отправляются из Петропавловска-Камчатского

Командорские острова. Арка Стеллера

Мир24

В Беринговом море в 200 км к востоку от полуострова Камчатка расположились Командорские острова, самые крупные из них – остров Беринга и Медный. На архипелаге действует Командорский государственный заповедник и даже есть село Никольское, в котором, по данным на 2021 год, проживало 654 человека. Чем же привлекает туристов это уединенное место? В водах у островов обитают кашалоты, горбатые киты, косатки, сейвалы и другие виды китов, а также дельфины, сивучи, морские котики, тюлени. Здесь можно наблюдать птичьи базары. Дикая природа притягивает на Командоры фотографов- и операторов-натуралистов и просто любителей нетривиальных туристических направлений.

Климат Командоров не очень приветлив: затяжные осадки, штормовые ветра, низкая облачность, туманы. Но если вам посчастливилось попасть на архипелаг в хорошую погоду, здешние виды вы вряд ли забудете. Одно из мест притяжения – Арка Стеллера – природная базальтовая скала-останец высотой 20,6 метра на западном побережье острова Беринга. Она названа в честь Георга Вильгельма Стеллера – немецкого путешественника и естествоиспытателя, адъютанта Петербургской академии наук. Однажды пакетбот «Святой апостол Петр», на котором совершали экспедицию Стеллер и Беринг, потерпел крушение около архипелага. Зимой 1741-1742 года команде почтового судна пришлось выживать в тяжелейших условиях. Беринг погиб, Стеллер умудрился не только сохранить собранные ранее материалы, но и исследовать флору и фауну островов.

Добраться до Командоров можно самолетом из Петропавловска-Камчатского до Усть-Камчатска или по морю до села Никольского.

Курильские острова

Мир24

Между полуостровом Камчатка и японским островом Хоккайдо вытянулась цепь Курильских островов, образующих две параллельных гряды: Большую Курильскую и Малую Курильскую. Всего 56 островов, четыре из которых имеют постоянное население, на 2021 год оно составляло около 20 тысяч человек.

Природа Курил для России уникальна, на островах насчитывается более 40 видов эндемичных, то есть встречающихся только в этом месте растений, а также несколько эндемичных моллюсков, десятки представителей местной флоры и фауны занесены в Красную книгу. Для сохранения природы островов в 1984 году был создан государственный природный заповедник «Курильский», который привлекает путешественников, фотографов- и операторов-натуралистов со всего мира.

Главным туристическим местом на Курилах является остров Кунашир, его достопримечательности – это «космический» пейзаж мыса Столбчатый, кальдера вулкана Головнина с кипящим озером Понто, вулкан Тятя, водопад Птичий. А еще на Кунашире обитает небольшой табун мустангов. Добраться до островов можно как самолетом с Сахалина, так и на пароходе.

Сахалин

Мир24

Сахалин – это самый крупный и самый богатый полезными ископаемыми остров России, он омывается Охотским и Японским морями. Население острова составляет более 500 тысяч человек, 200 тысяч из которых живут в Южно-Сахалинске. На Сахалине, конечно же, есть что посмотреть.

На острове сохранились два красивых маяка, построенных еще японцами. Это семиэтажный маяк Анива, установленный в 1939 году, и маяк на мысе Слепиковского 1934-го года постройки. Одно из немногих сохранившихся японских зданий – Сахалинский государственный областной краеведческий музей, который был спроектирован архитектором Есиро Каизуки – символ Южно-Сахалинска.

Еще одно интересное и популярное среди туристов место – «Чертов мост» на полуразобранном железнодорожном перегоне Николайчук-Камышево-Сахалинское примерно в 100 км от Южно-Сахалинска. Мост построили японцы в 1928 году: поезд проходил по мосту и, сделав круг внутри сопки, выезжал из тоннеля под этим же мостом. Сегодня он не используется, но сохраняется как туристическое место. До сих пор сохранились на Сахалине и японские тории – П-образные ритуальные ворота, которые устанавливались перед синтоистскими храмами.

Что уж и говорить про природу, Сахалин – это множество покрытых лесом холмов и гор, озер и рек, живописных бухт и скал. Одной из самых красивых считается бухта Тихая в заливе Терпения, а вдоль побережья между мысами Великан и Птичий можно увидеть природные гроты, арки и возвышающиеся из воды скалы-останцы причудливых форм. Уникальным микроклиматом отличается озеро Буссе, в котором водятся трепанги, морские ежи, гигантские устрицы, мидии и растет водоросль анфельция – растительный заменитель желатина. И, конечно, Сахалин – подходящее место, чтобы впрок объесться крабами, которые отвариваются в морской воде и продаются на рынках.

Авачинская бухта. Петропавловск-Камчатский

Мир24

На тихоокеанском побережье Камчатки находится одна из крупнейших в мире бухт – Авачинская. Ее длина – 24 километра, ширина у входа – три километра, глубина – до 26 метров. В бухту впадают две реки: Авача и Паратунка. Авачинская бухта является основным местом базирования Тихоокеанского флота России на Камчатке. Ее главная примета – три выступающие из воды высокие столбообразные скалы у выхода в Авачинский залив, которые называют «Три брата». По легенде, когда-то три брата-великана закрыли бухту от цунами, а потом остолбенели и остались навеки стоять на страже.

Попасть в бухту можно из центра Петропавловска-Камчатского, а самый живописный вид на нее открывается с Мишенной сопки – почти четырехсотметрового холма, на вершине которого оборудована смотровая площадка и экологическая тропа. С вершины сопки взлетают парапланы, дайверов же привлекают затонувшие в бухте корабли.

Владивосток

Мир24

Владивосток – конечный пункт Транссибирской магистрали и главная база российского Тихоокеанского флота. Самолет из Москвы до Владивостока летит более восьми часов, путь по железной дороге занимает шесть дней. Если кратчайшее расстояние до столицы составляет 6430 км, то до Сеула всего 750 км, до Токио – 1060 км, до Пекина – 1340 км, до Бангкока – 4400 км.

Город был основан в 1860 году, сегодня в нем проживает около 600 тысяч человек. При этом каждый год Владивосток посещают миллионы туристов. И в городе есть что посмотреть, например, морскую крепость, возводившуюся на рубеже XIX и ХХ веков, настоящую подводную лодку-музей времен Великой Отечественной войны, два маяка, бывший злачный китайский квартал, который сегодня превратился в тусовочное место.