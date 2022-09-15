На Алтае в 2022 году увеличилось количество туристов

"Особенностями проведения мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах является то что, что большинство рек являются горными. Существенным фактором является и увеличение туристов, их число с каждым годом растет. Так, если в 2020 году количество туристов составляло около 1,5 млн человек, то в прошлом году достигло уже 2,2 млн человек. В этом году республику посетило уже более 3,7 млн человек",