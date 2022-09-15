На Алтае в 2022 году увеличилось количество туристов

Количество туристов, отдыхающих в Республике Алтай в 2022 году, увеличилось почти на 70% по сравнению с прошлым годом - до 3,7 млн человек. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Республике Алтай Александр Романов.
"Особенностями проведения мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах является то что, что большинство рек являются горными. Существенным фактором является и увеличение туристов, их число с каждым годом растет. Так, если в 2020 году количество туристов составляло около 1,5 млн человек, то в прошлом году достигло уже 2,2 млн человек. В этом году республику посетило уже более 3,7 млн человек",
- сказал Романов.
Он уточнил, что на территории региона протекает более 13,5 тыс. рек, расположено более 7 тыс. озер. Большинство рек - горные, с низкой температурой воды даже летом. Туристы в регионе всегда отдыхают вблизи водных объектов.
"В этом году у нас произошло 12 происшествий на воде, как и в прошлом году. Погиб один человек, еще один числится как пропавший без вести. Из 11 человек в этих происшествиях пятеро - туристы. Основная причина гибели - купание в необорудованных местах",
- подчеркнул Романов.