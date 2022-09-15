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1 час назад

На Алтае в 2022 году увеличилось количество туристов

ТАСС

Количество туристов, отдыхающих в Республике Алтай в 2022 году, увеличилось почти на 70% по сравнению с прошлым годом - до 3,7 млн человек. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Республике Алтай Александр Романов.

На Алтае в 2022 году увеличилось количество туристов
Фото: unsplashunsplash

"Особенностями проведения мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах является то что, что большинство рек являются горными. Существенным фактором является и увеличение туристов, их число с каждым годом растет. Так, если в 2020 году количество туристов составляло около 1,5 млн человек, то в прошлом году достигло уже 2,2 млн человек. В этом году республику посетило уже более 3,7 млн человек",

- сказал Романов.

Он уточнил, что на территории региона протекает более 13,5 тыс. рек, расположено более 7 тыс. озер. Большинство рек - горные, с низкой температурой воды даже летом. Туристы в регионе всегда отдыхают вблизи водных объектов.

"В этом году у нас произошло 12 происшествий на воде, как и в прошлом году. Погиб один человек, еще один числится как пропавший без вести. Из 11 человек в этих происшествиях пятеро - туристы. Основная причина гибели - купание в необорудованных местах",

- подчеркнул Романов.

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