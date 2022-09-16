На Новый год дешево слетать в Сочи пока смогут только москвичи

Сочи и его горнолыжные курорты пользуются спросом в зимний сезон. Корреспондент TourDom.ru выяснил, сколько стоит перелет из разных городов. Самые дешевые билеты с захватом новогодних праздников есть из Москвы, а вот с другими направлениями дела обстоят немного печальнее. Смотрели даты вылета туда 20–23 декабря, а обратно – 1 января.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Из Москвы отправиться на курорт можно всего за 4 тыс. руб. с захватом новогодних праздников на рейсах S7. Из Махачкалы в Сочи рейсами «Азимута» можно долететь за 5900 руб. В полете пассажиры проведут 1,5 часа. Это второй по дешевизне после столицы маршрут на курорт.

Перелет Красноярск – Сочи – Красноярск на Boeing 737 800 авиакомпании Nordwind с захватом новогодних праздников будет стоить около 13,5 тыс. руб. Добраться из одной точки в другую пассажиры смогут за 5–6 часов.

У жителей Екатеринбурга вариантов с перевозками немного больше, но, несмотря на это, стоимость перелета несильно отличается от Красноярска, который к тому же находится дальше от Сочи. Перелет на самолетах Nordwind и «Уральских авиалиний» туда-обратно продлится 3,5–4 часа и будет стоить 13 400 руб. Аналогичным образом выглядит и ситуация для туристов из Казани. Петербург ненамного отстает – минимум 11 600 руб. за билеты в обе стороны «Уральскими авиалиниями».