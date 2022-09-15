Сентябрь на Байкале: море солнца, пляжи и отсутствие туристов

Вариантов, куда поехать отдыхать, в этом году, было немного, но отпуск, несмотря ни на что, подошел по графику. Морской воздух, конечно, манил, но его можно заменить мягким озерным климатом. Корреспондент НДН.инфо в сентябре побывала на Байкале и в Иркутске, поделилась своими впечатлениями.

Фото: НДН.Инфо НДН.Инфо

Ехать решили поездом, впервые в жизни купили билеты в СВ-вагон. Кстати, по цене выходит так же, как и на самолете, но время в пути не 2,5 часа, а две ночи и один день.

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В контрольной квитанции много чего обещали, особенно порадовал душ в вагоне. Реальность нас поразила до глубины души. В то время, как на улицах давно уже появились электромобили, первые туристы побывали в космосе, Российские железные дороги пассажиру СВ-вагона могут предложить только титан с горячей водой — питьевой воды нет в помине, регулировать поток холодного воздуха кондиционера тряпкой, затыкая его «дуло». И это был совершенно новый вагон, который сошел с конвейера в прошлом году и курсирует по Транссибирской магистрали. Душ мы обнаружили только в вагоне начальника поезда и строго по графику.

За биотуалет — отдельное спасибо. Обратно ехали в обычном купе — та же история: отныне санузел открыт даже на станциях.

Вагон-ресторан — отдельная песня. Здесь с советских времен вообще ничего не изменилось: блюда, посуда, обстановка, официанты, повара — те же, разве что оплату требуют по современному курсу. За тарелку столовской рисовой каши, два сильно разведенных кипятком кофе со сливками, детский сок счет принесли на 900 рублей. Заплатили, ушли, больше не вернемся.

Единственное, что поразило с хорошей стороны, — это чистота. Хотя поезд этот, конечно, не на электрической тяге, в коридорах и купе чисто, шторочки на окнах, проводник бегает с пылесосом.

Сибирский город, которому стукнуло 361 год, удивил нас, коренных новосибирцев, своим трепетным отношением к старинным каменным, деревянным домам. Их тут «косяками», целыми кварталами: гулять — не перегулять.

Если вы поклонник Томска, то знайте: Иркутск — больше, интереснее, масштабнее. Мало того, много «новодела»: современные строители, бизнесмены продолжают строить гостиницы, конторы, магазины в духе старины.

В самом центре мы насчитали две пешеходные улицы, одна — почти сплошь из «новодела». Центральное тусовочное место, где всегда много туристов, студентов, жизнь кипит днем и ночью.

Население города, кстати, меньше миллиона, но это совсем не чувствуется: кругом оживленно, динамично. Разве что бросился в глаза некоторый дефицит дорогих машин, красиво и стильно одетых людей, новостроек, к чему мы привыкли в Новосибирске.

По причине того, что компанию нам составила двухлетняя малышка, по театрам-музеям-выставкам мы много не ходили. Сделали исключение лишь для ледокола и домов декабристов.

Дешево и сердито — прокатились на трамвае: рекомендуем маршрут №1, который идет через весь старый город.

Отдельная тема обзора — набережные. Променад в старом городе вдоль практически всего берега Ангары. Ничего особенного: никаких тебе дорогих растений, деревьев, модных локаций, а просто мощеные тротуары, подстриженная газонная трава, кое-где киоски с мороженым — на этом все.

А больше ничего и не надо: стремительная, холодная Ангара овладевает всем вниманием.

Побывали в Иркутске и не посетили Байкал? Нееет, так с туристами не бывает. Кстати, для местных это не озеро, а исключительно — море. Как рассказали нам иркутяне, самые красивые места на Байкале — на острове Ольхон. Расстояние — почти 300 километров, включая паромную переправу.

Через интернет арендовали автомобиль — самый бюджетный вариант по 2000 рублей в сутки, и покатили смотреть Ольхон.

Навигатор привел без сбоев к парому, не успели мы и глазом моргнуть, как оказались на переправе. Кстати, абсолютно бесплатной. Паром ходит как часы, каждые 15 минут. Летом — в самый туристический сезон — и этого мало, потому что в день проезжает на остров до 700 машин. За один заход может доставить порядка десяти машин, жители острова и общественный транспорт — вне очереди. Вот и стоят туристы летом на берегу в ожидании переправы по 8 часов. Обратно, кстати, в сентябре тоже очереди не было — мы проскочили на материк без проблем.

Зато после парома нас ждало настоящее испытание — местные дороги. Точнее для туристов она одна — в Хужир, где располагаются почти все турбазы, отели, кемпинги, рестораны и кафе. Асфальта нет и не ждите, вместо него грунтовая дорога — сплошные «волны»: трясет так, что в салоне автомобиля друг друга не слышно. По «стиральной доске» ехать почти 40 километров.

Пейзаж половины острова, куда есть доступ туристам, пустынный. Вторая половина — лес, но остановиться там нельзя и попасть можно только с экскурсией. Национальный природный парк.

Экскурсии преимущественно на катерах или УАЗиках, что нам с двухлетним ребенком никак не подходило — детских кресел нет, безопасности для малышки никакой. Поэтому нам оставалось гулять по окрестностям и общепиту.

Потрясающе красивое и бесплатное место для посещения — Сарайский пляж. Местные «багамы» — не иначе.

В солнечную погоду удивительной красоты цвет воды в озере — все оттенки бирюзы.

Турбазы на острове в большинстве своем исключительно туристические со всеми вытекающими обстоятельствами и удобствами. Есть парочка типа «лакшери», по крайней мере в части ценовой политики, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что цена не соответствует заявленному уровню: в номере за 10 500 рублей кондиционера, телевизора и холодильника не оказалось, хотя дизайнерский ремонт с иголочки.