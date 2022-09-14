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54 минуты назад

Небывалый наплыв туристов в Дагестане. Что особенного в кавказской республике: видео

Диана Товсепова

Аэропорт в Махачкале ставит рекорды — 1 миллион 600 тысяч пассажиров с начала года. Экскурсоводы республики говорят, что такого наплыва туристов они не видели.

Так, россияне решили отдыхать на Северном Кавказе — здесь и пушистые горы, и живописные озера, и величественные водопады, и особенный колорит. Дагестан входит в топ популярных направлений в регионе. В этой кавказской республики есть и исторические, и природные памятники, и берег Каспийского моря. Не зря Дагестан когда-то был таким же популярным как крымские и кубанские курорты.

Смотрите видео о том, как сейчас Дагестан принимает туристов со всей страны и что посмотреть в гостеприимном краю Кавказа.

Ранее мы писали о том, где вкусно поесть в солнечном Ереване.

Отдых в России,Видео,
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