В Санкт-Петербурге развивают гастротуризм

В городе на Неве намерены продолжить активно развивать гастрономические путешествия. Перспективы в этом видит Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. Неудивительно, ведь почти треть трат туристов в культурной столице приходится на питание и знакомство с местной кухней. Об этом рассказал глава комитета Сергей Корнеев.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Попробовать особый вкус петербургских специалитетов – для туристов не менее востребованная цель поездки в Северную столицу, чем посещение ее знаменитых достопримечательностей. Путешествия за неповторимыми вкусами все чаще становятся причиной для гостей возвращаться к нам вновь»,

– отметил Сергей Корнеев в ходе выставки «Отдых» на сессии, посвященной гастрономическому туризму в Санкт-Петербурге и прилегающих регионах.

Гастротуризм дает возможность узнать историю и культуру региона глубже через богатые и удивительные кулинарные традиции. Сегодня это направление туризма является одним из самых динамично развивающихся в Петербурге. В стране город на Неве считается лидером по гастротурам.

Чем же готовы накормить в Санкт-Петербурге? Один из самых известных специалитетов – стерлядь, запеченная в белом вине с белыми грибами, каперсами и корнишонами под соусом из раков. Ее подадут в ресторане «Палкинь» за 4800 руб. Обожженная сомовина с лимонами и апельсинами там же – за 1050 руб. А еще котлетки из зайчатины, начиненные трюфелями и фуа-гра за 1480.