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4 часа назад

Назван самый дорогой тур по России в 2022 году

Москва24

Руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, гендиректор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов рассказал о самом дорогом туре по России в 2022 году. Об этом сообщает "Лента.ру".

Назван самый дорогой тур по России в 2022 году
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Наиболее дорогой поездкой стала экспедиция для восьми человек на Чукотку. Уникальный наземный маршрут с вертолетным перелетом на остров Врангеля обошелся в 12 миллионов рублей.

"Еще одним важным и уникальным моментом экспедиции стала китовая охота. Путешественникам удалось увидеть этот редкий момент, ведь Чукотка – единственный российский регион, где коренным народам, живущим в вечной мерзлоте, разрешена некоммерческая охота на китов",

– заявил эксперт.

Мамонтов уточнил, что в 2022 году поиск туров по России стал более востребованным на 30–40%. Чаще всего россияне рассматривали поездки по Алтаю, Кавказу, Кольскому полуострову и Камчатке.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ранее сообщил, что только 2% жителей России летом 2022 года провели отпуск за рубежом. Опрос показал, что 33% респондентов предпочли во время отдыха от работы остаться дома и заняться делами.

Отдых в России,Вадим Мамонтов,ВЦИОМ,
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