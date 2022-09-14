Назван самый дорогой тур по России в 2022 году

Руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, гендиректор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов рассказал о самом дорогом туре по России в 2022 году. Об этом сообщает "Лента.ру".

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Наиболее дорогой поездкой стала экспедиция для восьми человек на Чукотку. Уникальный наземный маршрут с вертолетным перелетом на остров Врангеля обошелся в 12 миллионов рублей.

"Еще одним важным и уникальным моментом экспедиции стала китовая охота. Путешественникам удалось увидеть этот редкий момент, ведь Чукотка – единственный российский регион, где коренным народам, живущим в вечной мерзлоте, разрешена некоммерческая охота на китов",

– заявил эксперт.

Мамонтов уточнил, что в 2022 году поиск туров по России стал более востребованным на 30–40%. Чаще всего россияне рассматривали поездки по Алтаю, Кавказу, Кольскому полуострову и Камчатке.