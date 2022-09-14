Казани понадобилось больше экскурсоводов

Отмечается, что за семь месяцев 2022-го число туристов выросло на 30 процентов по сравнению с тем же периодом в прошлом году. «Уже в этом году мы идем с опережением 2019 года. Того количества экскурсоводов, которое было в 2019 году, сейчас не хватает, причем не один-два раза за год, в пик. Это стало в текущем сезоне хронической проблемой. В течение этого летнего сезона была практически половина дней, когда экскурсоводов не хватало. И экскурсоводов Казани не хватает как никого другого», — объявил Иванов.