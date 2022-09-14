Самый дорогой тур по России в 2022 году обошелся группе из восьми россиян в 12 миллионов рублей, что, согласно данным ЦИАН, примерно равно цене однокомнатной квартиры в Москве. Соответствующая информация появилась в распоряжении редакции «Лента.ру».

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По данным руководителя комиссии РСТ по приключенческому туризму, гендиректора компании RussiaDiscovery Вадима Мамонтова, наиболее затратной оказалась десятидневная экспедиция на Чукотку. Специально для тургруппы был разработан уникальный наземный маршрут с вертолетным перелетом на остров Врангеля. Также соотечественники посетили мыс Дежнева — самую восточную точку России.

«Еще одним важным и уникальным моментом экспедиции стала китовая охота. Путешественникам удалось увидеть этот редкий момент, ведь Чукотка — единственный российский регион, где коренным народам, живущим в вечной мерзлоте, разрешена некоммерческая охота на китов»,

— добавил эксперт.