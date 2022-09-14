Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+17° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
5 часов назад

Самый дорогой тур по России в 2022 году

Lenta.ru

Самый дорогой тур по России в 2022 году обошелся группе из восьми россиян в 12 миллионов рублей, что, согласно данным ЦИАН, примерно равно цене однокомнатной квартиры в Москве. Соответствующая информация появилась в распоряжении редакции «Лента.ру».

Самый дорогой тур по России в 2022 году
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным руководителя комиссии РСТ по приключенческому туризму, гендиректора компании RussiaDiscovery Вадима Мамонтова, наиболее затратной оказалась десятидневная экспедиция на Чукотку. Специально для тургруппы был разработан уникальный наземный маршрут с вертолетным перелетом на остров Врангеля. Также соотечественники посетили мыс Дежнева — самую восточную точку России.

«Еще одним важным и уникальным моментом экспедиции стала китовая охота. Путешественникам удалось увидеть этот редкий момент, ведь Чукотка — единственный российский регион, где коренным народам, живущим в вечной мерзлоте, разрешена некоммерческая охота на китов»,

— добавил эксперт.

По словам Мамонтова, количество запросов в поисковых системах по всем регионам России в 2022 году увеличилось на 30-40 процентов. Наиболее востребованными направлениями стали Алтай, Кавказ, Кольский полуостров и Камчатка.

Отдых в России,Вадим Мамонтов,ЦИАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители