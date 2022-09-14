Турист назвал российский городок с европейской атмосферой

Турист Артем Рэй посоветовал любителям европейской архитектуры побывать в Зеленоградске.
Этот курортный городок расположен в 35 км от Калининграда. В городе у Балтийского моря песчаные пляжи и чистые улицы. Путешественник назвал его уютным и «кошачьим» городом с приятной атмосферой старой Европы.
Как сообщает NVL, на набережной здесь можно ощутить мощь Балтийского моря, покататься на роликах или отдохнуть на пляже, а рядом для туристов работают кафе и киоски с едой.
Улицы удивят туристов не только чистотой, но и кошачьими символами. Повсюду можно встретить портреты, скульптуры, памятники, посвященные кошкам.