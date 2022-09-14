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50 минут назад

Путешественник рассказал о российском городке с европейской атмосферой

Волгоградская правда

Турист Артем Рэй посоветовал любителям европейской архитектуры побывать в Зеленоградске.

Турист назвал российский городок с европейской атмосферой
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Этот курортный городок расположен в 35 км от Калининграда. В городе у Балтийского моря песчаные пляжи и чистые улицы. Путешественник назвал его уютным и «кошачьим» городом с приятной атмосферой старой Европы.

Как сообщает NVL, на набережной здесь можно ощутить мощь Балтийского моря, покататься на роликах или отдохнуть на пляже, а рядом для туристов работают кафе и киоски с едой.

Улицы удивят туристов не только чистотой, но и кошачьими символами. Повсюду можно встретить портреты, скульптуры, памятники, посвященные кошкам.

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