Турист назвал российский городок с европейской атмосферой

Турист Артем Рэй посоветовал любителям европейской архитектуры побывать в Зеленоградске.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Этот курортный городок расположен в 35 км от Калининграда. В городе у Балтийского моря песчаные пляжи и чистые улицы. Путешественник назвал его уютным и «кошачьим» городом с приятной атмосферой старой Европы.

Как сообщает NVL, на набережной здесь можно ощутить мощь Балтийского моря, покататься на роликах или отдохнуть на пляже, а рядом для туристов работают кафе и киоски с едой.