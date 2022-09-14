Где лучше всего посмотреть золотую осень в Сибири

Начало осени по праву считается бархатным сезоном на морских курортах: людей мало, цены на отели снижены, но при этом нет изнуряющей жары. Сибирь расположена вдалеке от теплых морей, но и здесь тоже можно хорошо отдохнуть и насладиться золотой осенью во всем ее многообразии цветов и оттенков. «ФедералПресс» подготовил путеводитель по необычным туристическим маршрутам Сибири, где в эту пору пейзажи особенно красивы.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Жилище богов

РИА "ФедералПресс"

Осень на Алтае наиболее красива: долины переливаются золотом на солнце, бурлящие потоки воды и горы, покрытые снегом. Сюда можно поехать как с семьей, так и в одиночку. В начале осени здесь еще не очень холодно, но при этом нет туристической толпы. С каждым годом этот регион набирает популярность и является одним из самых востребованных направлений в России. В конце сентября и начале октября еще проводятся пешие походы, конные туры, путешествия на автомобиле и даже сплавы по рекам. Помимо этого, осень – самое благодатное время для рыбалки.

Если переполняют эндорфины от одного вида гор и есть желание подняться выше девятого этажа, то самое время отправиться в район горы Белуха, которая считается самой высокой точкой Горного Алтая (ее высота 4509 метров) и расположена в Усть-Коксинском районе республики. Именно с ее склонов берет начало река Катунь, которая осенью становится ярко бирюзовой. Местные жители называют эту вершину «жилищем богов». Она равноудалена от четырех океанов, но важно понимать, что подняться наверх под силу отнюдь не всем. Неподготовленным туристам совершить восхождение на Белуху в рамках одной туристической поездки просто невозможно. Однако можно съездить в район горы – к Аккемскому озеру. Маршрутов к горе довольно много. Можно увидеть Кучерлинские озера, Долину Ярлу, прогуляться к озеру Горных духов и Долине семи озер.

Как добраться: Изначально необходимо добраться до Барнаула. Затем доехать до Горно-Алтайска на автобусе. Оттуда либо на автобусе, либо на такси до села Тюнгур, от которого к горе есть пешая тропа и указатели. На машине: Чуйский тракт – Семинский перевал – Усть-Кокса – Тюнгур.

Держим курс на Марс

РИА "ФедералПресс"

Здесь же на Алтае туристы могут побывать на Марсе. Так местные называют долину реки Кызыл-Чин. Она также напоминает каньоны Дикого Запада. Ущелья и горные равнины окрашены в красные, оранжевые, желтые и даже фиолетовые цвета. По мнению ученых, причудливые пейзажи Алтайского Марса — это дно древнего моря, существовавшего 90 миллионов лет назад. Сюда лучше ехать в теплую и сухую погоду, поскольку в дождь добраться сюда можно только на полноприводном внедорожнике.

Как добраться: Дорога начинается с Чуйского тракта. На 864 километре автотрассы в сторону Монголии необходимо свернуть направо и переехать через мост через Чую и едем на село Чаган-Узун. Дорога проходит через ворота изгороди для крупного рогатого скота. Спустя некоторое время будет крутой подъем, а после него развилка. Нужно снова повернуть налево: дорога пойдет вниз и спустится в сухое русло реки. Выехав из русла, возьмите немного правее и двигайтесь мимо чабанских стоянок.

Потухший вулкан и Долина царей

РИА "ФедералПресс"

Республика Тыва в осеннюю пору особенно прекрасна. Природа родины министра обороны РФ Сергея Шойгу впечатляет своим многообразием. На территории региона есть потухшие вулканы. Самые молодые из них извергались семь тысяч лет назад и часть из них расположена в окрестностях озера Тоджи, на границе с Бурятией. Некоторые вулканы по виду мало отличимы от гор, но есть и классической конусообразной формы. Самые высокие потухшие вулканы – Шевит, высота которого 2 765 метра и Дерби-Тайга – 2 654 метров. В окрестностях озера бьют минеральные источники, происходит выброс углекислого газа, что указывает на продолжение вулканической деятельности. Правда добраться до вулканов Тоджи быстро можно на вертолете.

Если говорить о более приземленных маршрутах, то внимание путешественников привлечет музей-заповедник «Долина царей». Когда-то это место находилось во власти скифских кочевников. Здесь сосредоточено большое количество цепочек крупных курганов, являющихся могилами родовых и племенных вождей тех времен. Ценность тувинской «Долины царей» в том, что она практически не тронута «черными копателями». Благодаря этому здесь были найдены многочисленные золотые предметы, а также изделия из кожи, которые сохранились под землей.

Как добраться: находится в Пий-Хемской районе республики Тыва, недалеко от населенного пункта Аржан. Из Абакана доехать до музея можно на личном авто или такси. Сначала нужно добраться до Усть-Абаканского района, затем в Вершино-Биджинский сельский совет, и проехать примерно 1 км на юго-запад от хутора №9.

Зубы дракона

РИА "ФедералПресс"

Еще одна необычная достопримечательность, созданная природой и расположенная в Алтайском крае – скалы Зубы Дракона. Это горная гряда, которая находится в девяти километрах от Чемала и ежегодно привлекает гостей региона, желающих увидеть настоящее чудо природы. Существует поверье, что много лет назад эти треугольные глыбы были воздвигнуты не без участия человека. На горную гряду опирается подвесной мост, который соединяет поселки Элекмонар и Чемал на правом берегу Катуни и села Аюла и Анос на левом берегу.

Примечательно, что недалеко от Зубов Дракона находятся еще две туристические точки – Чемальская ГЭС и остров Патмос. В первом случае ГЭС является первой на Алтае, и сейчас на ее территории работает музей и машинный зал, что придется по душе как взрослым, так и детям. Остров Патмос в свою очередь славится небывалой красотой и действующим деревянным храмом, в котором регулярно проводятся богослужения.

Как добраться: Для того чтобы увидеть Зубы дракона, нужно приехать в Чемальский район по правому берегу Катуни. В селе Элекмонар повернуть к реке в сторону моста. Можно добраться до этого места и по левому берегу, переехав через Катунь по мосту в районе села Аскат, после моста нужно повернуть налево и двигаться вдоль реки около 15 км, минуя село Анос.

Горы без вершин

Насладиться осенним великолепием можно отправившись в Красноярский край. Здесь находится плато Путорана, что в переводе с эвенкийского означает «страна озер с крутыми берегами», а с юкагирского – «горы без вершин». Здесь же находится множество озер и водопадов. На плато Путорана находятся самый большой и высокий водопад – Тальниковый, высота которого 482 метра и состоит он из 15-ти ступенек. Горы на плато Путорана также имеют непривычную форму: куполообразные, с гладкими очертаниями и спускающимися в долины ступенчатыми склонами. Кстати, плато занимает первое место в России по количеству водопадов. Это место считается священным у местных народов. Люди здесь никогда не селились, предпочитая более спокойные места. Хотя обряды проводили.