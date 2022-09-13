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1 час назад

Туроператоры назвали ТОП-5 популярных мест для путешествий внутри России летом

Inc-News

Речь идет не о пляжном отдыхе, а об активном туризме.

Топ-5 популярных мест для путешествий внутри России летом
Фото: Inc-NewsInc-News

Исследование ВЦИОМ помогло установить, куда прошедшим летом россияне отправлялись или планировали отправиться в путешествия для активного отдыха.

В итоге выяснилось, что больше всего россиян предпочло наслаждаться красотами Алтая. На втором месте оказалась Казань, тройку лидеров замкнула Москва.

Помимо этого в пятерку самых популярных летних направлений попали Санкт-Петербург, без которого не обходится ни один туристический рейтинг, а также Нижний Новгород.

В целом специалисты отмечают значительный рост объемов путешествий внутри страны, чем способствует, в том числе, и программа кешбэка.

Отдых в России,ВЦИОМ,
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