Топ-5 популярных мест для путешествий внутри России летом

Речь идет не о пляжном отдыхе, а об активном туризме.

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Исследование ВЦИОМ помогло установить, куда прошедшим летом россияне отправлялись или планировали отправиться в путешествия для активного отдыха.

В итоге выяснилось, что больше всего россиян предпочло наслаждаться красотами Алтая. На втором месте оказалась Казань, тройку лидеров замкнула Москва.

Помимо этого в пятерку самых популярных летних направлений попали Санкт-Петербург, без которого не обходится ни один туристический рейтинг, а также Нижний Новгород.