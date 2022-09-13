Число транзитных туристов на Дону выросло за лето в полтора раза

Турпоток по главной транспортной артерии Ростовской области – трассе М-4 «Дон» в период летних отпусков вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой вывод сделан на основании данных компании «МТС».

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«Анализ Big Data показывает, что временное закрытие аэропорта Платов не оставило Ростовскую область без туристов. Интерес отдыхающих к донскому региону по-прежнему высокий», – прокомментировал статистику директор филиала в Ростовской области Игорь Марьясов.

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Констатируя актуальность изучения туристических потоков для создания эффективной стратегии продвижения туристского потенциала донского региона, он подчеркнул, что созданная специалистами компании цифровая платформа GeoEffect позволяет получать максимально достоверную информацию.

«С ее помощью можно получить сведения о численности туристов, прибывающих в Ростовскую область, их распределении внутри региона, продолжительности и основных точках притяжения», – пояснил Игорь Марьясов.

Данные геоаналитической платформы GeoEffect говорят о том, что этим летом в Ростовской области заметно выросло число транзитных путешественников, которые останавливаются в регионе на один-два дня по пути на горные и морские курорты Кавказа. Их доля в общем транзитном турпотоке достигла 80%. Что касается возраста, то половина из них – от 35 до 50 лет, около трети отдыхающих составляет категория от 20 до 34 лет.

Наиболее частыми гостями, приезжающими в Ростовскую область на автомобиле, стали семьи из Москвы и Московской области – это треть всего транзитного потока. На втором месте – автопутешественники из Воронежской области с долей около 20%. Третью позицию делят между собой жители Санкт-Петербурга и Волгоградской области: по 15% от общего турпотока.