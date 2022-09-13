Почему отдых в бархатный сезон считается аристократическим

Начало сентября и октябрь принято считать бархатным сезоном для отдыха. Многие туристы не ездили на черноморские курорты летом, чтобы насладиться ими в начале осени. «ФедералПресс» составил топ курортных направлений в этом году и разобрался, почему отдых на море осенью не хуже, чем летом.

Фото: ФедералПресс ФедералПресс

Исторически понятие «бархатный сезон» устоялось в 19 веке в Крыму. В ту пору на полуостров приезжали аристократы и представители царских семей. В апреле они проводили первые теплые весенние дни предпочтительно на берегу Черного моря. Богатые гости меняли одежду из дорогих мехов на платья и костюмы из бархата. Тогда самым популярным направлением в Крыму была Ялта. Она и сегодня пользуется большой популярностью у отдыхающих в бархатный сезон.

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Крым не теряет популярности

Крым остается одним из самых востребованных мест для отдыха в начале осени. На полуострове более доступный ценник, чем в Сочи, турпоток не такой массовый. Из-за сложившегося климата здесь практически незаметно межсезонье. Сильные холода не наступают вплоть до января. Если лето было жарким, то искупаться в море с комфортом можно даже в ноябре. Таким образом, с конца лета у отдыхающих есть еще три месяца на возможность отдохнуть на море. Температура воздуха постепенно начинает снижаться уже в сентябре, средняя комфортная температура для отдыха в бархатный сезон в Крыму составляет порядка 25-30 градусов. Знойной жары в это время уже нет. С жильем в осеннее время проблем также не возникает. Работают практически все отели, которые функционировали летом. В связи со снижением турпотока, многие гостиницы и хостелы предлагают цены чуть ниже среднего. Есть множество вариантов на любой вкус и кошелек.

Отель Mriya Resort & SPA 5*. Отель имеет роскошные апартаменты, цена начинается от 30 тысяч рублей. Самый дорогой номер можно снять за 300 тысяч рублей. Далеко не дешевое место, но для любителей дорогого отдыха в бархатный сезон может быть интересно.

Лиго Морская 3*. Одним из самых доступных отелей на протяжении многих лет продолжает оставаться именно «Лиго Морская». Гостиница находится в здании 1913 года. Отлично подходит для спокойного семейного отдыха. Средний чек за ночь варьируется от 1,5 до 5 тысяч рублей.

Сочи стал круглогодичным

Большинство коренных жителей курорта совсем не понимают, почему большая часть туристов выбирает для отдыха именно июль-август. В эти месяцы в городе жара может достигать практически 40 градусов. С точки зрения субтропического климата в это время в Сочи крайне некомфортно. К тому же в августе начинаются обильные дожди. А вот в осенние месяцы температура воздуха будет варьироваться в пределах 30 градусов.

Опытный турист всегда с радостью посетит Сочи в бархатный сезон. На курорте период начала осени называют бархатным, поскольку из-за упадка температур и влажности погода становится очень приятной. Уже не знойная жара, но еще и не осенние холода. Море остается теплым вплоть до октября.

Традиционно в начале сентября в Сочи проходит фестиваль «Кинотавр», который с удовольствием посещают любители киноискусства. Мероприятие должно было проходить с 13 по 20 сентября, однако было отменено организаторами. Глава Минкультуры России Ольга Любимова предложила провести в Сочи национальный кинематографический фестиваль вместо традиционного «Кинотавра». Также большим плюсом отдыха в начале осени в Сочи является тот факт, что логистических проблем не будет и добраться до курорта станет гораздо проще. Пляжи и другие места отдыха заметно разгрузятся от приезжих.

Сезон «бархатных скидок» в отелях начнется в октябре. В сентябре цены остаются примерно такими же, как были и летом.

Отель Pullman Sochi Centre 5*. Роскошный пятизвездочный отель, который давно стал одним из самых популярных в Сочи. Средняя цена за сутки в двухместном номере составит 40 тысяч рублей. Есть люксовые номера, которые стоят порядка 300 тысяч рублей.

Отель Бархатные сезоны 3*. Отель с красноречивым названием отлично подойдет для отдыха в бархатный сезон, а также порадует своими доступными ценами. Средняя стоимость за номер начинается от семи тысяч рублей, более комфортный вариант вы можете рассмотреть за 15 тысяч рублей. Отель тихий и спокойный, подходит для семейного отдыха.

Итог