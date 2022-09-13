Сочи стал одним из самых популярных направлений для путешествий по России. Туда ежегодно приезжает очень много туристов, и есть основные достопримечательности, куда стекаются путешественники. В этом курортном городе есть места, которые нужно посетить вне зависимости от количества людей, которые там находятся, так как они уникальны, а опыт, который получают путешественники, запомнится им надолго. О том, что обязательно нужно сделать в Сочи — в материале “Рамблера”.

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Отправиться в горы

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Красная Поляна — самый популярный горнолыжный курорт России, куда можно поехать не только для того, чтобы заняться экстремальными видами спорта. Туристам можно посетить Розу пик, а также заняться хайкингом и погулять по горным вершинам. В теплую погоду можно увидеть водопады и горные озера, а также насладиться видами и подышать чистым горным воздухом. У Красной Поляны есть несколько пеших троп разной сложности, поэтому можете выбрать то, что вам под силу даже если вы — новичок и ранее не имели опыта.

Покататься на автодроме

Если у вас есть опыт вождения и вы любите быструю езду, то не проходите мимо автодрома. Здесь регулярно проходят различные соревнования и гонки, а туристам предлагают примерить на себя роль пилота “Формулы-1”. Выберите машину, послушайте инструктаж и можете садиться на гоночный болид. Однако за руль вас не пустят, но вы сможете на себе прочувствовать скорость, сидя на пассажирском сиденьи.

Посетить Олимпийский парк

Автодром находится на территории Олимпийского парка, который был построен к Олимпиаде 2014 года. По нему можно погулять и сделать красивые фотографии, а также увидеть знаменитый стадион “Фишт” и сходить в музей. Так как территория парка довольно большая, если вы не хотите тратить время на осмотр им прогулку, можно взять в аренду велосипед или самокат. Лучше всего идти сюда перед закатом, так как вечером здесь начинается шоу фонтанов.

Заняться экстримом на высоте