Красивые виды и морепродукты: как бюджетно отдохнуть на Сахалине

Посетить остров Сахалин мечтают многие, но не все знают, как бюджетно отдохнуть на одном из крупнейших островов России. Сколько стоит отдых и какие места стоит обязательно посетить, рассказал портал «Тонкости туризма».

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Жительница Москвы Мария рассказала, что добирались до Сахалина они на самолете с пересадкой в Хабаровске. Стоимость билетов Москва – Хабаровск – Москва составила 13 тысяч рублей на человека, а вот до Южно-Сахалинска стоимость билетов начиналась от 19 тысяч рублей. Но перелет до конечной точки вошел в стоимость тура, в который за 50 тысяч рублей включено проживание в отеле, трехразовое питание, транспорт и экскурсовод, а также страховка от травм и несчастных случаев.

Мария рассказала, что программа тура была насыщенной. Вылет в Южно-Сахалинск был ранним утром, где для них была подготовлена обзорная экскурсия с посещением достопримечательностей города. А вечером был ужин, где подавались местные морепродукты и деликатесы.

«Утром второго дня мы поехали в поселок Взморье. По пути любовались видами и заехали на рыбный рынок, а также посетили самый высокий водопад на Сахалине – Клоковский», – рассказала туристка.

Она добавила, что у водопада у них состоялся обед с бутербродами с икрой, морепродуктами и шампанским. После этого они смогли прогуляться по побережью бухты Тихая.

В программе третьего дня было посещение маяка Анива, где туристы провели весь день, наслаждаясь видами, сивучами и даже касатками.