Власти Сочи планируют запустить в работу больше 40 зимних пляжей

В Сочи планируют запустить более 40 пляжных зон, которые будут работать в зимний сезон. По срокам запустить в эксплуатацию их должны до конца 2022 и в начале 2023 года.
Известно, что такое количество обоснованно тем, что количество приезжающих и отдыхающих превышает возможную вместимость действующих пляжей.
«В новом сезоне по просьбам горожан и гостей планируют открыть свыше 40 зимних пляжей», — отметили сотрудники местной администрации.
Помимо туристической инфраструктуры в городе усилят внимание к проблеме загрязнения курортных территорий.