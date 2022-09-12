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2 часа назад

Власти Сочи планируют запустить в работу больше 40 зимних пляжей

runews24.ru

В Сочи планируют запустить более 40 пляжных зон, которые будут работать в зимний сезон. По срокам запустить в эксплуатацию их должны до конца 2022 и в начале 2023 года.

Власти Сочи планируют запустить в работу больше 40 зимних пляжей
Фото: Из открытых источниковИз открытых источников

Известно, что такое количество обоснованно тем, что количество приезжающих и отдыхающих превышает возможную вместимость действующих пляжей.

«В новом сезоне по просьбам горожан и гостей планируют открыть свыше 40 зимних пляжей», — отметили сотрудники местной администрации.

Помимо туристической инфраструктуры в городе усилят внимание к проблеме загрязнения курортных территорий.

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