7 необычных осенних экскурсий в Калининграде

Ранняя осень — пожалуй, лучшее время для приключений. Особенно если вы в компании знающего гида. В этой подборке мы подготовили список уникальных авторских экскурсий и активностей, которые украсят еще тёплые, но уже дождливые сентябрьские дни

Фото: Tvoybro.com Tvoybro.com

Граффити-тур по Калининграду

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Что за экскурсия. Это авторская экскурсия по изнанке города, которую проводит гид Анастасия Туз. Посмотреть есть на что — граффити, постеры, стикеры и другие арт-объекты местных художников. Пешеходная прогулка длится примерно 2,5 часа и проходит по нетривиальному району Калининграда. В маршрут войдут малоизвестные улицы, мосты, закоулки, путепроводы и железнодорожное полотно.

Зачем идти. Чтобы узнать, чем ещё, помимо фортов, замков и Канта, живет Калининград. Экскурсия отлично подойдет тем, кто насмотрелся на исторические локации и хочет побродить по «заброшкам» в хорошей компании. В этих атмосферных местах встречаются и работают уличные художники и создают непарадный образ города.

— Мы увидим, как эволюционировали лисы, которые оставляет по всему городу John. Сможем собрать алфавит, используемый художником Shark в его арт-объектах. Посмотрим на работы пионера российского уличного искусства Макса Навигатора,

— говорит Анастасия.

Экскурсия предполагает интерактивы и групповые обсуждения. В ходе них Анастасия рассказывает про историю развития уличного искусства, а также его подпольный и протестный статус.

— Много говорим про то, что стрит-арт всегда был нелегальным. Как бы мы не старались перевести его в правовое поле, он таким и останется. Обсуждаем как уличное искусство, эксплуатируется в современных реалиях с учётом политической повестки,

— рассказывает гид.

Анастасия обращает внимание не только на большие формы стрит-арта, но и на стикеры, которые часто клеят на дорожные знаки. В формате групповой экскурсии стоимость составляет 500 рублей с человека.

Что обязательно нужно сделать. Во время экскурсии желающим предлагают оставить своё собственное послание городу. Нет, речь не о баллончике с краской, а про законные способы. Каждый участник граффити-тура может написать записку и спрятать её в любой точке на протяжении маршрута. Обязательно попробуйте и вы.

Какой маршрут. Экскурсия начинается у арт-хостела «Толстой». Маршрут включает улицу Комсомольскую, Центральный парк культуры и отдыха, Art Cluster, промзону на Правой набережной.

Куда обратиться. Записаться на экскурсию можно в соцсетях проекта «Народный экскурсовод».

Фем-экскурсия по Амалиенау

Tvoybro.com

Что за экскурсия. На первый взгляд это обычная прогулка по одному из самых туристических районов города. Но не всё так просто. Гид Елена Кленовая решила сконцентрироваться на историях сильных и независимых женщин, которые обитали в этих особняках, а также жили в Европе и России в прошлых столетиях.

Зачем идти. Если вы хотите взглянуть на историю города под другим углом. Гид проведёт вас по району Амалиенау, название которого произошло от немецкого женского имени Амалия. Во время экскурсии Елена расскажет про художницу из Кёнигсберга Кете Кольвиц, советскую летчицу Марину Раскову и императрицу Елизавету Петровну.

— Обязательно поговорим про обитательниц района Амалиенау. К примеру, здесь есть вилла Винтера, в которой произошла потрясающая история о женской самоотдаче. Хозяйка этого особняка приютила еврейских детей во время Хрустальной ночи и таким образом спасла их от смерти,

— говорит Елена Кленовая.

В отдельных случаях гид объяснит, почему на некоторых старых зданиях можно увидеть изображения женщин. А также в честь кого из них названы улицы и здания. Индивидуальная экскурсия проходит ежедневно и стоит 1000 рублей или по 800 рублей при группе от четырех человек.

Что обязательно нужно сделать. Надеть удобную обувь. Пешая экскурсия длится около 2,5 часов и важно не устать, чтобы не пропустить увлекательные истории.

Какой маршрут. Прогулка начинается возле кирхи королевы Луизы (Областной театр кукол) и включает себя улицы Кутузова, проспекты Мира и Победы, территорию Хлебного озера.

Куда обратиться. Чаще всего эту экскурсию находят через агрегаторы Sputnik8 и Tripster.

Квест по городу с кёнигбержцем Гансом

Tvoybro.com

Что за экскурсия. Гид Данил Магеркин проводит необычную экскурсию-квест по городу. По сценарию 39-летний кёнигсбержец Ганс в 1938 году попадает под машину и просыпается в наше время. Бедолага не может понять, где его дом, родные люди и близкие сердцу места. И задача участников помочь ему найти нужное направление и вернуться обратно.

Зачем идти. На экскурсию стоит приходить, если вы устали от прогулок с гидами, выбирающими только самые избитые достопримечательности. По словам Данила, его маршрут также охватывает места, которые редко показывают туристам.

— В одних частях маршрута мы просто будем следовать за Гансом, а в других помогать ему. Например, нужно будет отвечать на вопросы или подсказывать, к кому обратиться за помощью,

— говорит Данил.

Данил утверждает, что его экскурсия предназначена для взрослых — детям сложно выдержать ее продолжительность. Квест длится около 3 часов. Стоимость — 600 рублей с человека.

Что обязательно нужно сделать. Квест наполнен интерактивом и поэтому главное — не зевать. Так, на одном из зданий нужно будет отыскать дату постройки, чтобы продвинуться по сюжету дальше. Гид озвучивает реплики главного героя и то, как он сокрушается, что некоторые объекты навсегда исчезли после Второй мировой.

Какой маршрут. Экскурсия стартует возле ТЦ «Плаза». Маршрут включает руины Королевского замка, здание бывшей школы Королевы Луизы (школа № 41), здание Кройц-аптеки, бывший Земельный банк (КГТУ), корпус БФУ на Университетской, бастион Грольман, казарма «Кронпринц».

Куда обратиться. Записаться на квест можно с помощью сервисов OneTwoTrip и Tripster, а также напрямую в сообществе гида во ВКонтакте @gid_danila.

Прыжки с верёвкой с высоких объектов

Tvoybro.com

Что за экскурсия. Этот экстремальный вид развлечения называется роуп-джампинг. Главное удовольствие в нём заключается в прыжке с высокого объекта. При этом для остановки свободного падения используется сложная система амортизирующих альпинистских верёвок. Если вы уже испугались, то выдохните. У снаряжения есть страховка и при правильной организации эксперты называют такую активность довольно безопасной.

Зачем идти. Чтобы почувствовать резкий всплеск адреналина. В Калининграде такие прыжки организует калининградец Андрей Резкий. По его словам, никакой физической подготовки перед прыжком не нужно, а инструктаж весьма простой.

— Прыжок совершается с расчётом, что до воды или до земли ещё останется достаточное расстояние, которое гарантирует безопасность. Это значит, что ничего не случится, человек не обо что не ударится и не за что не зацепится,

— объясняет Андрей.

После прыжка трос с участником опускают и он самостоятельно становится на ноги. Как утверждает инструктор, ближайший аналог такой активности – банджо-джампинг, любителей которого привязывают за ноги длинным резиновым канатом.

— В отличие от банджи мы используем точную страховочную систему и привязываем участника либо за спину, либо за грудь. Он всё время находится в таком положении и не испытывает никакой нагрузки,

— говорит организатор.

Конечно, такое времяпровождение подойдёт не всем. Обязательно ознакомьтесь со списком ограничений по здоровью, при которых роуп-джампинг строго запрещён. Кроме того, к нему не допускаются дети до 10 лет. Те, кто постарше, — могут, но только в присутствии родителей. Чаще всего прыжки совершаются по воскресеньям и только в хорошую безветренную погоду.

Что обязательно нужно сделать. Если вы уже побороли свой страх, то высвободите руки и перестаньте держаться за верёвки. Тогда вы полностью ощутите свободные полёт. Можно пойти ещё дальше и сделать в воздухе любые акробатические трюки.

Какой маршрут. На выбор доступны три локации — шлюз № 5 на Мазурском канале (глубина около 18 метров), Чертов мост (высота 23 метра), который находится по пути на погранпереход «Мамоново-Гжехотки», а также старая геодезическая вышка (высота 30 метров).

Куда обратиться. Записаться на прыжок. написав в группу ВКонтакте @rj_3

Гастротур по Калининграду

Tvoybro.com

Что за экскурсия. Любое путешествие окажется неполным без гастрономических впечатлений. Эта пешая экскурсия включает знакомство с традиционным блюдом Восточной Пруссии в ресторанах Калининграда. На всём протяжении маршрута участников сопровождает гид, который расскажет не только о достопримечательностях, но и об истории кёнигсбергской кухни.

Зачем идти. Пожалуй, нет лучшего способа по-настоящему узнать город. Во время гастротура вы попробуете характерное для юга Германии блюдо Maultaschen, напоминающее пельмени. По легенде, его придумали немецкие монахи,чтобы обойти запрет на употребление мясного в пост. Изначально их лепили с травами и шпинатом, но постепенно стали добавлять мясо, считая, что под тестом бог его не заметит. Участников экскурсии также ждёт дегустация кёнигсбергских клопсов. Подавляющее большинство немцев в разные годы называли их национальным блюдом. Завершится гастротур мастер-классом по строганине из пеламиды. Научиться готовить блюдо, которое называют калининградским специалитетом, вы сможете под чутким руководства повара ресторана.

Гастротур длится до 5 часов. При наборе группы от 4 человек его стоимость составляет 4500 рублей на гостя.

Что обязательно нужно сделать. Проходя мимо башни Дона, обратите внимание на маленькую фигурку в амбразуре. Это один из символов города — хомлин бабушка Марта. Положите монетку на удачу или сделайте с ней селфи.

Какой маршрут. Сбор на экскурсии проходит у Дома Советов возле руин Королевского замка. В маршрут входят ресторан «Тётка Фишер», Нижнее озеро, башня Дона, Верхнее озеро, башня Врангеля, ресторан «Цотлер».

Куда обратиться. Записаться можно на сайте cvet-progulki.ru или обратиться в группу туроператора во ВКонтакте vk.com/progulki_po_kaliningradu

Злачные места Кёнигсберга

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Что за экскурсия. Пожалуй, это редкая экскурсия, показывающая тёмную сторону Кёнигсберга. По словам гида Дениса Токарева, в городе существовало около 40 мест, о которых все знали, но боялись говорить. Речь о публичных домах, казино и серийных маньяках, которые ужасали местных жителей в прошлые века.

Зачем идти. Чтобы пощекотать нервы и узнать о тайнах города, про которых почти не вспоминают. По словам Дениса, он изучал фотоархивы кёнигсбергской полиции (ныне в этом месте находится управление ФСБ), а также общался с немецкими переселенцами. Во время экскурсии он поделится историей про 42-летнего механика паровозного депо Карла Гроссмана. Он загубил немало молодых девушек в районе Понарт. Расскажет и про бордель на острове Кнайпхоф (ныне остров Канта), к которому в Кёнигсберге был доступ с воды.

— Во время экскурсии можно узнать об известном шляпном салоне на улице Лангассе и о том, как в нём работал бизнес знакомств. Я также расскажу, как пирожное разрушило брак главного полицейского Кёнигсберга,

— говорит Денис.

Экскурсия в индивидуальном формате стоит 3 тысячи рублей, а компании до четырех участников обойдется в 5 тысяч. Приготовьтесь, что во время неё придется много ходить.

Что обязательно нужно сделать. Для создания атмосферы прогулка проходит вечером и длится около трех часов. Некоторые истории могут показать жуткими. Поэтому постарайтесь не испугаться.

Какой маршрут. От площади Победы до Рыбной деревни.

Куда обратиться. Экскурсию можно найти на туристическом агрегаторе Tripster или сервисе «Хорошо Там».

Маяки Калининградской области

Tvoybro.com

Что за экскурсия. В Калининградской области насчитывается около десяти маяков. Но не ко всем из них есть доступ и только на некоторые можно подняться. Во время этой экскурсии гид Диана Хабузова рассказывает об истории их зарождения, морском праве и о том, чем старинный маяк отличается от современного.

Зачем идти. Это редкая тематическая экскурсия, в которой вы сможете узнать больше о маяках. Самым старым из них является маяк Пиллау в Балтийске. Кроме того, во время экскурсии можно увидеть другие действующие сооружения — маяки Гвардейский, Рыбачий на Куршской косе или Ирбенский в Музее Мирового океана. Есть и те, к которым не подобраться. Например, маяк, расположенный на мысе Таран, который ранее носил название Brusterort (в вольном переводе означает «девичья грудь». – Ред.)

— Старинные маяки в области являются объектами культурного наследия местного значения. К сожалению, добраться и посмотреть можно не на все из них. Некоторые находятся на территории военных ведомств. Я в процессе экскурсии, конечно, показываю, как они выглядит, чем они отличаются, где маяк-двойник,

— говорит Диана.

Однако одним из самых любопытных локаций станет посёлок Заливино. Здесь находится единственный маяк, на который можно подняться. Его высота превышает 15 метров. И внутри действительно атмосферно — маяк имеет винтовую каменную лестницу, медную крышу и дом смотрителя. Вся экскурсия длится не менее 8 часов, в ней предполагаются длительные переезды. Гид проводит её только по выходным.

Что обязательно нужно сделать. Как известно, маяк — символ надежды. Поэтому на одном из них в посёлке Заливино Диана предлагает туристам загадать желание. Именно здесь, стоя на сооружении, которое возвели в 1908 году, не откажите себе в удовольствии это сделать.

Какой маршрут. В классический маршрут этой экскурсии входят три локации — маяки в Заливино, в Балтийске и Ирбенский. Стоимость экскурсии 10 500 рублей, сюда входит трансфер и экскурсионное обслуживание. Туристы отдельно оплачивают вход на маяк в Заливино (200 рублей). Однако, по словам гида, это маршрут-конструктор и турист может выбрать другие локации с маяками или добавить к ним что-нибудь ещё. Диана на персональном автомобиле забирает туристов из любого удобного места.