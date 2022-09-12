Куда поехать в России, чтобы пощекотать нервы

Если привычный расслабленный отдых наскучил и хочется адреналина, отправляйтесь в таинственные уголки России, вокруг которых ходит множество мифов и легенд – острые ощущения обеспечены.

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Подробнее об этих загадочных местах – в материале "Рамблера".

Чертово логово, Волгоград

В Волгоградской области на Медвецкой гряде находится место, где якобы происходит самопроизвольное возгорание людей. Эксперты проводили экспертизу локации и не выявили аномалий, но многие местные убеждены, что от Чертова логова нужно держаться подальше. В 1990-м здесь погибли пастух Юрий Мамаев и комбайнер Иван Цуканов, и существует мнение, что в их гибели виноваты потусторонние силы.

Мертвое озеро, Переяславль-Залесский

С виду озеро ничем не примечательно, вот только о нем ходит дурная слава. Говорят, что купаться в нем опасно для жизни, хотя ученые брали пробы воды и не обнаружили в ней подозрительных веществ. Тем не менее местные рыбаки говорят о том, что улов в этом озере был пугающим: то рыба с тремя глазами, то с рудиментарными органами. Кроме того, люди рассказывают, что купание в озере неизбежно вызывает кожные заболевания, а людей, утонувших здесь, водолазы так и не нашли.

Мыс Рытый, Байкал