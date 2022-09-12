Туристы рассказали, готовы ли отдыхать в Якутии, на Колыме и Ямале

Редакция подвела итоги опросов в телеграм-канале «Крыша ТурДома»: подписчики рассказали, готовы ли отправиться на отдых в Якутию, Магаданскую область и на Ямал.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Поводом для первого из них стало заявление Ростуризма о запуске совместно с «Интуристом» как минимум шести чартеров в Якутск с 1 декабря. И хотя 34% из 3180 ответивших посчитали это отличной идеей, в комментариях высказываются и сомнения. «Данное направление было нужно летом. Чтобы люди хоть смогли куда-то выехать», – считает Юлия. В то же время Марк дает шанс и зимним турам в Якутию, но только когда построят доступные 5* отели, чтобы «можно было зимой там греться и ходить в SPA, а днем ездить на экскурсии и просвещаться местной культурой». А вот Андрей ставит вопрос ребром: «Зачем нужны чартеры, да еще зимой? Туда и так билеты стоят 15–20 тыс. в оба конца. Не вижу экономического обоснования». Впрочем, читатель оговорился, что ничего не имеет против Якутии: «Алмазы, олени, мамонты – это прелестно. Только вот в зиму считаю это провальной идеей».

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Вторым поводом обсудить северный туризм стало заявление губернатора Магаданской области Сергея Носова, который сетовал на наплыв туристов, заполнивших 95% гостиничных мест в регионе, и одновременную нехватку гидов. Как выяснилось, кроме охоты и рыбалки, на Колыме есть еще и сёрфинг – ради всего этого 8% из 2405 респондентов готовы хоть сейчас ехать в Магадан и 26% проявляют интерес к его туристическим возможностям. В то же время 20% проголосовавших просто не верят губернатору. Хотя подписчики, знакомые с регионом, очень даже верят. «На Колыму едет достаточно туристов, а количество гостиниц и номеров в них очень скромное», – подтверждает Павел. «Если губернатор займется благоустройством, то будет прикольно там отдохнуть», – уверена Людмила. Тех, кто считает эту область неподходящим местом для отдыха, набралось 34% – их не устраивает в основном климат. «Короткое жаркое лето (комары и прочий гнус) и длинная холодная зима до -50», – выражает общее мнение Яна.

Примечательно, что репутация Колымы как места расположения Севвостлага в годы сталинских репрессий является скорее поводом для шуток, чем реальным аргументом против местного туризма. А вот соседство двух действующих исправительных колоний – строгого и особого режима для заключенных пожизненно – вызвало сомнения у многих обсуждавших идею создания горнолыжного курорта на Ямале в поселке Харп. Да и рекордная продолжительность снежного сезона не перевешивает минусов экстремальных температур: «Был там в марте, и шпарило -30, а что там в зимние месяцы, это страшно представить», – поделился Павел. «Зимой, ага, классно, особенно когда -50 и ветер. Тормозная жидкость замерзала, и колеса колом стояли», – не удержался от сарказма Алексей. И хотя отдельные подписчики обрадовались перспективе появления «летней каталки», знаток края Александр и эту надежду убил: «Летом там +30. Какие лыжи? Мы в июле туда на рыбалку за хариусом ездим».