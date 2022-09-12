Удивительные места в Краснодарском крае, до которых мало кто доезжает

Краснодарский край не ограничивается популярными курортными городами и пляжами, на которых яблоку негде упасть. Здесь есть совершенно уникальные места, скрытые от глаз большинства туристов, но именно тем и ценные. Подробнее о локациях, которые вы еще успеете посетить в этом сезоне – в материале "Рамблера".

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Заповедник "Утриш"

Ближайший город к "Утришу" Анапа. Доехать до заповедника можно своим ходом, либо на автобусе 109. Но будьте внимательны: попасть в "Утриш" можно только с экскурсией – цены варьируются от 300 до 3000 рублей в зависимости от количества человек в группе.

В заповедник едут, чтобы полюбоваться умопомрачительными видами на побережье – тут и горы, и ущелья, и дикие пляжи. Кроме того, в "Утрише" находятся растения из "Красной книги".

Гуамское ущелье

Эта локация расположена между горными хребтами Гуам и Лаго-Наки. В вашем распоряжении пять километров, усеянных скалами и реликтовым лесом. Можно пройти их пешком, а можно проехаться по узколейке на старом советском составе. Если вам так понравится тут, что не захочется уезжать, можно остановиться в одном из местных отелей.

Чтобы попасть в Гуамское ущелье, нужно доехать до хутора Гуамка. Быстрее всего доберетесь из Сочи или Туапсе.

Джанхотский бор

wikipedia.org

Добраться до бора можно из Геленджика на автобусах 108 или 646. А потом вам останется лишь вдыхать чистейший воздух и наслаждаться видами. Бор кишит пицундскими соснами, которые занесены в Красную книгу. А благодаря тому, что сосны стоят на крутых склонах, пейзажи выглядят по-настоящему невероятными.