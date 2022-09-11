Туристы из Содружества полюбили пляжный отдых в Дагестане

Президент Владимир Путин предложил строить новые морские курорты, и не только на побережье Черного и Азовского морей, но и на Балтике и Каспии. Многие россияне в этом году уже изучили новые направления. Взять хотя бы Дагестан. Туристический поток – плюс 40%. Сможет ли республика посоперничать с Краснодарским краем – в репортаже корреспондента «МИР 24» Чермена Улубиева.

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Три часа полета из Москвы, и вы на берегу Каспия. Еще есть рейсы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сургута, Уфы и других городов России и стран Содружества: Алматы, Бишкека, Бухары, Еревана, Намангана и Ташкента. Местный аэропорт ставит исторические рекорды – 1 миллион 600 тысяч пассажиров с начала года.

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Международный аэропорт «Махачкала» – воздушные ворота Дагестана. После спуска с трапа начинаются запоминающиеся путешествия по горному краю. Отсюда, словно ниточки тянутся туристические маршруты к морскому побережью, старейшему городу России, глубочайшему каньону в Европе и еще сотням интересных достопримечательностей Дагестана.

Бархатный сезон на Каспии в разгаре. На городском пляже дагестанского Избербаша места всегда вдоволь. И на берегу, и в море. Почти все отдыхающие – гости республики.

«Были сомнения, Все спокойно, хорошо. Приятные люди, принимают нас хорошо, отдых хороший», – делится туристка Оксана Сердюкова.

«Для меня это было как открытие, что здесь можно еще и искупаться. Было понимание, что здесь горы и красивая природа, как на Алтае. Оказалось, можно искупаться в море», – говорит турист Дмитрий Степаненков.

К самому южному и самому древнему городу России туристы тянутся не только ради пляжей. Главная достопримечательность Дербента – средневековая цитадель Нарын-Кала. Снабжению города водой издавна придавалось огромное значение, так как вблизи города отсутствуют реки и была необходимость иметь источник воды при длительной осаде.

Катиба Талибова работает экскурсоводом 10 лет. Признается, что такого наплыва туристов не было никогда. В цитадели 150 памятников истории и архитектуры сохранились в первозданном виде.

«Одним удавалось захватить крепость на несколько лет, другим на столетия. Но ни одной армии не удалось ее разрушить», – рассказывает экскурсовод цитадели Нарын-Кала Катиба Талибова.

К туристическому буму Дагестан оказался не готов.

«Мы особенно в этом году чувствуем нехватку средств размещения. Потому что все гостевые дома и гостиницы загружены на 100%. Для инвесторов это стало стимулом вложиться. Мы сейчас видим активный рост строящихся объектов, в том числе коллективных средств размещения», – отметила заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Анна Безрукова.

С высоты горы Тарки-Тау хорошо видно, что стройка в Махачкале не прекращается ни на минуту. Возводятся многоэтажные дома и гостиницы, кафе и рестораны. Похожая картина и в других прибрежных городах и поселках. В частном секторе квартиру можно снять от тысячи рублей, в гостевых домах цены от трех тысяч. Например, в избербашском отеле проживание для тех, кто предпочитает условия получше – стандартные трехместные номера или пятиместные люксы. С семьей можно разместиться в отдельном коттедже.

«Когда гостиница полная и мест уже нет, люди звонят и предлагают даже переплатить, лишь бы мы их разместили», – сказал помощник директора отеля «Haus» Мурад Магомедов.

Дагестан не только море и горы, это еще вкусная еда и качественный алкоголь. Избербашский коньяк сделан из винограда, выращенного неподалеку по классической технологии на медном оборудовании, что позволяет сохранить аромат и вкус напитка. При этом в дубовых бочках коньяк выдерживают не менее трех лет. Тысячи дубовых бочек и около миллиона литров коньяка. Самому старому больше 20 лет. Именно Избербашский коньячный завод первым в Дагестане открыл двери для туристов. Там проводят дегустационные туры. Можно не только попробовать, но и увидеть процесс рождения напитка.

В 1970-1980-е годы песчаные пляжи с плавным заходом в воду сделали Дагестан столь же популярными, как морские курорты Крыма и Краснодарского края. Золотые времена Каспия кончились с началом перестройки. Большинство пляжей и здравниц забросили, желание отдохнуть в Дагестане отбивали тотальная коррупция, теракты и боевые действия. О туристическом буме в республике забыли на 30 лет.

«Нужно также продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону «Каякент» на Каспии. Эта здравница в советское время была одной из лучших в стране. Ее термальные источники и лечебные грязи имеют уникальные характеристики, и у нас есть возможность создать на этой природной базе центр, не уступающий самым известным зарубежным курортам», – заявил президент Владимир Путин.

Побережье Каспийского моря уникальные места, о которых говорил президент. Чистейшая вода, буквально в ста метрах целебные сероводородные источник, чуть дальше от побережья грязевые источники. Пока здесь чисто поле, но в ближайшие годы появится курорт международного уровня.

Войти в проект может и санаторий «Каякент», построенный еще в советское время. Сейчас он переживает не лучшие времена. Пациентов принимает лишь один корпус, да и то летом. Остальные законсервированы и постепенно разрушаются.

«На территории расположены источники четырех видов лечебной воды и грязи. Территория курорта удобно расположена относительно экскурсионных достопримечательностей Кавказа». – отметил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.