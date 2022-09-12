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1 час назад

Интерес к поездкам в Крым у россиян серьезно упал

Уралинформбюроиещё 1

Спрос на поездки в Крым среди российских туристов в минувшем сезоне упал на 19%. Об этом, подводя предварительные итоги летнего сезона, рассказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, передает "Уралинформбюро".

Интерес к поездкам в Крым у россиян серьезно упал
Фото: unsplash.comunsplash.com

"С мая по август в стране отдохнуло около 25 миллионов человек, что превысило показатели прошлого года и допандемийные. Падение спроса в Крыму – 19% относительно 2021 года, а в Краснодарском крае показатели турпотока даже превысили прошлогодние на несколько процентов. Почти в 2 раза, по сравнению с прошлым годом, возрос интерес к отдыху на Северном Кавказе",

– написала она в Telegram.

Стоит напомнить, на южные курорты России в этом году сложнее добраться из-за того, что несколько аэропортов остаются закрытыми с начала специальной военной операции на Украине.

Что касается культурного туризма, то тут лидерами оказались Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Казань, маршруты по историческим городам Золотого кольца, Русского Севера.

"Впереди золотая осень, старт горнолыжного сезона – продажи туров и бронирования гостиниц на этот период возросли в 2-3 раза благодаря нашей программе туристического кешбэка",

– добавила Догузова.

Отдых в России,Зарина Догузова,Ростуризм,
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