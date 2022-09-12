Интерес к поездкам в Крым у россиян серьезно упал

"С мая по август в стране отдохнуло около 25 миллионов человек, что превысило показатели прошлого года и допандемийные. Падение спроса в Крыму – 19% относительно 2021 года, а в Краснодарском крае показатели турпотока даже превысили прошлогодние на несколько процентов. Почти в 2 раза, по сравнению с прошлым годом, возрос интерес к отдыху на Северном Кавказе",