Отдых в Домбае - зимой и летом

Выбрав для отдыха Домбай, любители путешествий нисколько не прогадают. Лето — отличное время для пешего туризма и альпинизма, для приезжих открывается отличная возможность спокойно ознакомиться с местными достопримечательностями. А зимой — открытие горнолыжного сезона.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Домбай — расположение, как добраться

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Территориально Домбай находится в Карачаево-Черкесской республике. Как туда добраться, зависит от выбранного вида транспорта.

Если лететь на самолете, нужно быть готовым к тому, что ближайший аэропорт находится в Минеральных водах — это 200 км от Домбая. Летом из Москвы в этом на+правлении открыто 15 рейсов, время полета в среднем чуть более 2 часов. Добраться до курорта можно и из Санкт-Петербурга, полет длится на полчаса дольше. Из аэропорта придется ехать на такси или на общественном транспорте, во втором случае с двумя пересадками: сначала до «Площади Победы» на 11 маршрутке, затем пересесть на 14-ю, доехать до вокзала на «Советской» улице. Далее пересесть на автобус, следующий до Теберды, а там — на такси или маршрутке.

Доехать до дома отдыха в Домбае можно и по железной дороге — сначала поездом до Невинномысска, затем автобусом до Теберды, а далее до конечного пункта назначения. В пути придется провести 21 час, не считая автобусного сообщения.

Любителям путешествовать на собственном автомобиле следует внести маршрут в навигатор, и он доведет до нужного места. Предстоит ехать по трассе М-4 «Дон», затем свернуть на магистраль «Кавказ» — Р-217, продолжать движение до указателя на Черкесск и Домбай, плавно переходя на трассу А-155. Общая протяженность пути — 1615 км, есть платные участки дороги. Планируя отдых в Домбае, все это необходимо учесть в предстоящие затраты.

Климат Домбая

Домбай идеально подходит метеозависимым людям — там хороший континентальный климат без резких температурных «качелей», стабильно жаркое лето и морозная зима с умеренным количеством осадков. Это создает благоприятные условия для отдыха в Домбае не только летом, но и зимой.

Домбай в зимнем обличии великолепен, вокруг очень много снега, что позволяет фотолюбителям делать красивые пейзажи, запечатлевать себя на фоне сказочно больших сугробов. Благодаря теплой для этого времени погоде (обычно не ниже -5 °С) совершать пешие прогулки — одно удовольствие. В особо солнечные дни наступает оттепель, воздух прогревается до +15 °С. Туристы из северных регионов не упускают возможности позагорать и погреться.

В октябре выпадает первый снег, но стабильное «покрывало» укрывает землю месяцем позже, тогда высота снежного покрова достигает 2 м.

В Домбае очень теплые весны — долины покрываются зеленым ковром, а в горах еще лежит снег. В это время года особенно впечатляюще выглядят водоемы, которых в этой местности немало.

Несмотря на большое количество солнечных дней, лето комфортное, назвать его изнуряюще жарким нельзя. Утром и вечером в июне температура не поднимается выше +15 °С. В воздухе явно ощущается манящий аромат цветочных лугов.

Любителям бархатного сезона стоит отправиться в отпуск в Домбай осенью. Ветра в это время года теплые, да и солнечных дней еще достаточно.

Где остановиться в Домбае

Собираясь на отдых в Домбай в летний период, сразу стоит ознакомиться с ценами. Летом и осенью они значительно ниже, нежели зимой, в период новогодних каникул. Жилье в частном секторе (комната) будет стоить от 1000 руб. в сутки. Если же хочется уединения, стоит отдать предпочтение целому домику, в котором не будет посторонних. Правда, за комфорт придется заплатить больше — от 4800 руб. в сутки. Неподалеку от курортной зоны и подъемников можно найти жилье дешевле, сняв номер в мини-отеле или гостинице.

Ориентируясь на отзывы, в Домбае можно остановиться в домах отдыха:

«Лотос» — мини-гостиница с двухместными номерами. Цена — от 1000 руб. Поблизости ручей с чистой водой, до подъемника всего 300 м. «Sokol Hotel Karachay-Cherkessia». Стоимость аналогичного номера начинается от 1980 руб., из окон открывается красивый вид на природу. В номерах имеется качественная мебель и все необходимое. Трехзвездочный комплекс «Таулу» расположен в 50 м от подъемника, стоимость номеров от 2300 руб. в сутки. Отель идеально подходит тем, кто не мыслит отдых без домашних питомцев — здесь разрешено размещение с ними. Аналогичный по степени комфортности отель «Националь». Стоимость номера чуть ниже, в районе 2000 руб. Если хочется после активного отдыха любоваться горами из окна, это вариант для вас — отсюда открывается замечательная панорама. Путешественникам с детьми для остановки стоит рассмотреть трехзвездочную гостиницу «Снежный барс». В стоимость 2700 руб. за двухместный номер входят завтраки. Не меньшим спросом пользуется отель 3* «Kristall Hotel Caucasus». В современном здании есть ресторан и детский развлекательный комплекс. Проживание в номере обойдется от 1800 руб.

Традиционная кухня Домбая

У каждого свои предпочтения в еде, но, приезжая в новое место, хочется не только ознакомиться с культурой и достопримечательностями, но и отведать блюда местной кухни. Туристы, побывавшие в этих краях неоднократно, советуют непременно отведать следующие угощения:

Плов с бараниной — в процессе готовки в него добавляют множество разнообразных приправ и зелени. Любителям каш стоит попробовать блюдо под названием «Баста», приготовленное на основе кукурузной муки с манкой с добавлением мяса. Благодаря густоте массу нарезают небольшими ромбами и подают. Осетинские пироги бывают с разнообразными начинками и выпекаются из неслоеного теста. Коронное угощение местной кухни — либже по-черкесски, представляющее собой курицу в нежном сливочном соусе с большим количеством лука и добавлением муки. Обжаренные лепешки баурсаки и хычины с творожной, картофельной и мясной начинкой. Технология приготовления последнего блюда может быть разной: в виде пирогов открытого типа, жареные или запеченные. Различные блюда из речной форели и, конечно же, шашлык. Из первых блюд завсегдатаи рекомендуют отведать лагман — густой суп с картошкой и лапшой на мясном бульоне. Не менее популярен суп шурпа из баранины. Любителям овощей наверняка придется по душе турша — смесь из маринованной фасоли и квашеных овощей.

Флора и фауна Домбая

Разобравшись с ценами на летний и зимний отдых в Домбае в 2022 году, самое время познакомиться поближе с красотами природы. Она здесь действительно уникальная. В горных лесах водится множество животных:

кабаны и кавказские олени; косули и рыси; куницы лесные и каменные; белки, волки и бурые медведи.

У верхних границ лесной зоны можно встретить серну и кавказского тетерева, а посреди скал — куропаток и индеек. В чистейших реках водится форель и множество другой рыбы.

В низине лесного массива произрастают бук, клены и ясени. Среди этого великолепия можно увидеть привычные нашему взору березы, пихты, клены, рябины и всевозможные кустарники. Здесь же можно вдохнуть аромат цветов, расцветающих в июле-августе, появившихся еще в древности.

Горы Домбая

Главная достопримечательность Кавказа — знаменитая гора Эльбрус. Находясь на отдыхе в Домбае в 2022 году, непременно стоит полюбоваться красотой вулканического массива невероятных размеров.

На возвышении более 2000 м расположены ущелья Адыр-Су, Адыл-Су, Терскол, Юсеньги. Каждая из глубоких горных долин с отвесными неприступными склонами уникальна и красива по-своему. Басканское ущелье — самое крупное, к нему ведет множество дорог.

Реки Домбая

В Домбае множество красивейших водоемов. Теберда — главная река, общая протяженность которой составляет 60 км, питается от ледников и снега. В нее впадают мелкие реки:

Уллу-Муруджу; Шумка; Хаджибей и другие. В результате слияния Чучхуры и Северного Птыша образовалась река Домбай-Ульген. Вдоль нее проходит канатная дорога, что делает водоем особенно популярным. Летом непременно стоит полюбоваться на нее с высоты, сидя в кабинке внеуличного транспорта.

Домбай в летний период

Отдыхать в Домбае в это время года — одно удовольствие. С учетом того, что основная масса туристов стремится посетить курортный поселок в Карачаево-Черкесской республике зимой, появляется прекрасная возможность ознакомиться со всеми достопримечательностями. К тому же летом стоимость проживания заметно дешевле.

При желании можно раскинуть палатку и остаться с организованной группой туристов на лоне природы, вдоволь полюбоваться красотами местности, сплавиться на байдарках по реке, подышать свежим воздухом во время конной прогулки или заказать тур на джипе.

Средняя температура воздуха в июне составляет +17 °С в утренние и вечерние часы. Летом туристам открывается возможность увидеть озера и водопады, воочию полюбоваться сменой сезонов во время путешествия по канатной дороге. С высоты взору одновременно открываются цветущие ландшафты и заснеженные горы.

Любители шумных мероприятий тоже не будут скучать. Для них проводятся фестивали бардовской песни и разные спортивные мероприятия. Август — подходящая пора для речной рыбалки и джиппинга.

Домбай — горнолыжный курорт зимой

Зимой, особенно на Рождество, спрос на отдых в Домбае растет. Семьям, предпочитающим активный досуг, представляется отличная возможность покататься на горных лыжах по специально оборудованным трассам. А как прекрасно, спустившись со склона на пологую поляну, пересесть на сани, тем более что все необходимое для развлечений и активного отдыха можно взять в аренду. После прогулок рекомендуем заглянуть в уютное кафе, подкрепиться и восполнить силы.

Зимой природа выглядит по-настоящему сказочно. Рекомендуем посетить ущелье Гоначхир и Азгек, Русскую поляну и Кладбище альпинистов. Стоимость тура зависит от выбранного маршрута. Если вы устали от городской суеты и хотите зарядиться позитивом, смело выбирайте для отдыха Домбай, вы точно не пожалеете.

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