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50 минут назад

Что такое глэмпинг и почему вам это нужно

Катя Кобышева

Если вы любите отдыхать на природе, но не хотите расставаться с привычным комфортом, глэмпинг — изобретение для вас. «Рамблер» рассказывает, что это такое и почему вам понравится.

Что такое глэмпинг и почему вам это нужно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Слово глэмпинг (glamping) образовано из двух — гламур (glamour) и кемпинг (camping). Придумали его для обозначения отдыха на природе без отказа от бытового комфорта. Вам, как и в обычном номере отеля, доступны душ, ванна, туалет, а также еда. Не нужно думать, как сварить суп в котелке на костре, не нужно брать с собой консервы и лапшу в брикетах. Все свое время вы сможете потратить на прогулки и общение, а не выживание в диких условиях.

На самом деле глэмпинги бывает разные. Выбирать нужно то, что вам подходит больше. Это могут быть палатки — большие, вместительные, больше похожие на полноценные домики с разными комнатами, а могут быть и настоящие деревянные домики, в которых есть все необходимое, чтобы отдохнуть с привычным комфортом.

Часто в таких домиках есть мини-кухня, где можно сварить кофе или приготовить что-то из тех продуктов, что вы взяли с собой. Есть такие глэмпинги, в которых есть отдельное здание с кухней, где накрывают шведский стол на завтрак, а обед и ужин можно заказывать по меню.

Также обращайте внимание, какие еще развлечения для гостей предлагают в глэмпинге. Это могут экскурсии и походы, если глэмпинг в горах, прогулки на лошадях, баня, массаж, бассейн, мастер-классы по керамике для взрослых и детей — вариантов масса, выбор только за вами.

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