Чем привлекает туристов национальный парк "Таганай"

Челябинский национальный парк «Таганай» попал в топ-8 мест России, куда стоить поехать в сентябре. Направления для отдыха выбирали эксперты сервиса Tutu.ru. Параллельно телеканал RT снял ролик об одном из впечатляющих мест нацпарка – Большой каменной реке, самой крупной россыпи камней в мире. Фильм покажут в осенней серии программ о путешествиях. Чем так привлекателен челябинский Таганай и его Большая каменная река – на «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

О самом нацпарке

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Национальный парк «Таганай» находится возле города Златоуст в Челябинской области. Для туристов здесь предлагают несколько маршрутов на разный уровень подготовки – от начинающих до опытных, желающих остаться там с ночевкой. Поэтому местные жители почти не удивлены, что челябинский нацпарк попал в топ-8 мест в России, куда можно поехать в сентябре, чтобы полюбоваться красотой природы.

РИА "ФедералПресс"

Таганай делит список вместе с родным селом Сергея Есенина Константиново, городом Плес на Волге, Москвой и Калининградом.

Одним из необычных и популярных мест на Таганае считается Большая каменная река. Недавно о ней сняли ролик журналисты телеканала RT. В начале лета они также подготовили фильмы о Сочи, Крыме и Балтийском море.

Нет нигде в мире

Большая каменная река считается самой большой россыпью камней в мире. Что-то подобное есть в Индии. Больше нигде.

Ее протяженность составляет 6 км, ширина 200 метров, а местами доходит и до 700 метров. Она представляет собой хаотичное нагромождение каменных глыб, окруженных лесом. Сложена река в основном из авантюрина разных расцветок, но местные предпочитают называть их таганаитом или златоискром.

Камни весят до 9 тонн и залегают в 3–4 слоя на глубину до 6 метров. Никакой растительности, кроме лишайников, там нет, но они создают на камнях невероятные узоры.

Считается, что Большой каменной реке на Таганае около 500 млн лет. Она образовалась во времена древнего оледенения, когда произошло резкое похолодание. Из-за мороза камни растрескались и под силой тяжести буквально «стекли» вниз.

РИА "ФедералПресс"

Каменную реку, кстати отлично видно с высоты Двуглавой сопки. Под самой рекой протекают многочисленные ручейки, и их журчание хорошо слышно, когда там находишься.

Рядом с дикими животными

Маршрут на Большую каменную реку начинается с Центральной усадьбы. Вход стоит 160 рублей, дети проходят бесплатно. Дорога до объекта и обратно занимает около пяти часов.

Примерно треть маршрута отсыпана гравием, дальше идет обычная лесная тропинка, но вся дорога промаркирована – на деревья нанесены бело-голубые линии. По пути через реку попадается подвесной мост, который серьезно шатается, когда по нему проходят люди, – держаться за перила нужно обязательно.

Еще в визит-центре туристов предупреждают, что рядом с теми местами, куда вы следуете, сейчас ходит медведь. Это, оказывается, не пустые слова. Сразу за подвесным мостом слышно, как кто-то бродит по лесу, а от шагов ломаются упавшие на землю деревья.

В визит-центре поясняют, что днем зверя можно не бояться, но те, кто остается с ночевкой, должны быть предельно аккуратны. Это настоящее испытание на смелость.

РИА "ФедералПресс"

С самой Большой каменной реки открывается потрясающий вид на горы. По камням можно походить, но опять же нужно быть внимательными, чтобы не упасть и не удариться. Возле каменной реки оборудованы места для пикника, есть туалет.

В сентябре, когда листья желтеют, эти места особенно красивы. Ближе к зиме туристам нужно лучше рассчитывать время для прогулки, чтобы вернуться до темноты и не заблудиться.