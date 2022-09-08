Турмаршрут «Государева дорога» вошел в тройку популярных мест у россиян

Туроператоры составили рейтинг на основании интересов российских туристов, которые выбирали национальные туристические маршруты.
«В топе спроса были маршруты с удобной логистикой, рассчитанные на два-три дня со стартом в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени»,
— сообщили в АТОР.
Так, один из популярных маршрутов оказался туристический объект «Государева дорога», который соединяет две столицы России — Москву и Санкт-Петербург. Маршрут также проходит через Тверскую, Новгородскую области.
Помимо этого, специалисты АТОР отметили высокие показатели спроса на поездки в Карелию, Челябинск и Мордовию.
Напомним, что сейчас в России доступен 31 национальный туристический маршрут. К 2024 году Ростуризм планирует ввести такие маршруты во всех регионах страны.