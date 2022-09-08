Турмаршрут «Государева дорога» вошел в тройку популярных мест у россиян

Туроператоры составили рейтинг на основании интересов российских туристов, которые выбирали национальные туристические маршруты.

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«В топе спроса были маршруты с удобной логистикой, рассчитанные на два-три дня со стартом в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени»,

— сообщили в АТОР.

Так, один из популярных маршрутов оказался туристический объект «Государева дорога», который соединяет две столицы России — Москву и Санкт-Петербург. Маршрут также проходит через Тверскую, Новгородскую области.

Помимо этого, специалисты АТОР отметили высокие показатели спроса на поездки в Карелию, Челябинск и Мордовию.