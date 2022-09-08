Туристы стали тратить в Калининградской области вдвое больше

В первом полугодии 2022-го гости Калининградской области потратили 5,58 миллиарда рублей — на 46% больше, чем за такой же периода прошлого. Об этом рассказала в эфире программы «Реальный сектор» на радиостанции «Business FM Калининград» директор региональной Ассоциации индустрии гостеприимства Ольга Тесленко.

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Порядка 1 миллиарда туристы оставили в ресторанах. Согласно данным СберАналитики, оборот платных услуг отелей вырос почти на 24%, хостелов и гостевых домов — на 15%. Это данные без учёта пика турсезона — июля и августа.

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«Мы знаем, что когда приезжает много туристов, нам, жителям города становится некомфортно. Если говорить, к каким показателям стремилась бы сфера гостеприимства — более или менее равномерный каждый месяц. Июль, август мы готовы потерпеть, но то густо, то пусто — это не вариант»,

— считает Тесленко.

Рекордным годом по посещаемости стал 2021-й. За 8 месяцев текущего в Калининградской области побывали 1,2 миллиона гостей.

Как правило, туристы останавливаются на 4 ночи. Подавляющее большинство приезжих — москвичи, 17% процентов — из Санкт-Петербурга. С апреля по июнь заполняемость отелей была слабой, а потом отдыхающие всё же поехали.

«Как говорят туроператоры: люди устали бояться, переживать. Желание отдохнуть, получить свои солнечные ванны и искупаться в море взяло вверх. За июнь-август загрузка коллективных средств размещения составила 80%. Это на 8% меньше, чем в прошлом году»,

— прокомментировала Ольга Тесленко.

По словам Тесленко, крупные фестивали и другие события проходят, как правило, в пик сезона, а так называемые «крылья» — май, июнь, сентябрь и октябрь менее привлекательны. Специалисты видят перспективы в развитии городского туризма и культурных объектов региона. Например, в замке Шаакен за месяц продают не один десяток тонн шоколада.

«Наша задача — чтобы мы не были «одноразовым» регионом, чтобы к нам приезжали ещё и потому, что у ресторанов, отелей 80% процентов — это возвратные клиенты. Но гость возвращается, если были соблюдены каноны сервиса»,

— подчеркнула Ольга Тесленко.