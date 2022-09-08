В Санкт-Петербурге отмечен бум авторского экскурсионного креатива

8 сентября стартовало открытое интернет-голосование за самые талантливые и вдохновляющие авторские экскурсионные программы «Туристической витрины Санкт-Петербурга – 2022».

Фото: Tourdom Tourdom

В этом году в конкурсе приняли участие 49 проектов. Их тематика охватывает разные сферы. Большинство программ открывает новый взгляд на классику, показывает достопримечательности города с неожиданной стороны. Часть проектов, напротив, знакомят с новыми локациями, подсвечивают современную жизнь города. Как, например, уникальные экскурсионные решения, связанные с гастрономией, питейными традициями петербуржцев, начиная с царских времен.

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Среди вариантов интеллектуального досуга, представленных на «Туристической витрине Санкт-Петербурга – 2022», – экскурсии, на которые можно смело идти с детьми или отправлять подростков: после погружения в историю и литературу под руководством увлеченного своим делом гида они наверняка будут иначе воспринимать школьную программу.

В коллекции «Витрины» в этом году нашлось место неординарным по формату проектам: можно посмотреть на город глазами легендарной личности, или совместить прогулку по городу с фотосессией, или побывать на балу в усадьбе.

Специалисты турбизнеса, которые 4 и 5 сентября очно ознакомились с большинством проектов конкурса, отметили глубокий уровень подготовки проработки программ и широкий охват тем. По мнению главы Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева, экскурсионная деятельность является одной из самых важных в сфере гостеприимства. Несмотря на широкое распространение цифровых инструментов, ничто не сможет заменить живое слово человека, который знает и любит свой город. Благодаря творческому подходу участников гораздо больше людей имеют возможность познакомиться с Петербургом, испытать восторг от этого знакомства и запланировать свою будущую поездку в город на Неве.

Для разработчиков авторских экскурсий «Туристическая витрина Санкт-Петербурга» – шанс на признание, получение обратной связи от заинтересованной аудитории. Поэтому так важно ваше участие в голосовании.

Каждая программа описана автором и содержит отзыв эксперта-ментора конкурса. Уверены, что знакомство с конкурсными проектами окажется для вас увлекательным, вы выберете для себя фаворитов и непременно посетите эти экскурсии во время пребывания в городе.