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7 часов назад

В РФ зафиксирован высокий спрос на зимний горнолыжный отдых

Москва24иещё 1

Российские туроператоры отметили активное бронирование жителями РФ зимнего отдыха на отечественных горнолыжных курортах, сообщает Агентство "Москва".

В РФ зафиксирован высокий спрос на зимний горнолыжный отдых
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Ввиду небольшого количества вариантов направлений горнолыжного отдыха продажи уже активны, уже вторую зиму наблюдается повышенный спрос и раннее проставление стопов продаж (то есть номера уже проданы) до начала сезона. Наибольшие трудности можно отметить на наиболее популярном и дорогом горнолыжном курорте Красная Поляна, далее идет Шерегеш, затем Домбай, Архыз, Приэльбрусье",

– отметили в Anex Tour.

В турфирме Fun&Sun также сообщили о большом количестве продаж туров на зимние горнолыжные курорты в РФ. Как отметили в компании, самым популярным направлением у клиентов стал Шерегеш, куда зимой будет запущена чартерная программа.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян сообщил, что основным конкурентом "Красной Поляны" в предстоящем зимнем туристическом сезоне может стать горный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкессии.

Он отметил, что зарубежные зимние курорты вряд ли смогут составить конкуренцию "Красной Поляне", поскольку в настоящее время российских туристов привлекает лишь Турция. По мнению Мкртчяна, зимой ей отдадут предпочтение не более 5% отдыхающих.

Отдых в России,Алексан Мкртчян,
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