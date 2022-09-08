В РФ зафиксирован высокий спрос на зимний горнолыжный отдых

"Ввиду небольшого количества вариантов направлений горнолыжного отдыха продажи уже активны, уже вторую зиму наблюдается повышенный спрос и раннее проставление стопов продаж (то есть номера уже проданы) до начала сезона. Наибольшие трудности можно отметить на наиболее популярном и дорогом горнолыжном курорте Красная Поляна, далее идет Шерегеш, затем Домбай, Архыз, Приэльбрусье",