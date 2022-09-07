Курорты Калининградской области признаны лучшими в этом сезоне

Несмотря на переполненность курортов этим летом на территории черного моря. Лучшими курортами, по мнению туристов, стал объекты Калининградской области.
Так, те, кто впервые приезжал в Калининградскую область оценили на 4,3 балла отношение местных жителей в адрес приезжих гостей.
По показателям чистоты в общественных местах Калининградская область получила 4,2 балла, что суммарно выше, чем в Краснодаре и Крыму.
Высоко российские туристы оценили уровень и качество обслуживания в регионе. За это область заработала 4 балла.
Отмечается, что лидерами по оценки инфраструктуры стали курорты Светлогорска, Зеленоградска и Куршской косы, которые заняли первое место в России.
Второе место в списке лучших курортов России занял Дагестан, третью строчку заняли города Золотого кольца, замыкали список Алтай, Камчатка и Краснодар.