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2 часа назад

Куда пойти в Ставрополе

Мира Маркина

Ставрополь именуют "кавказским Парижем", а еще самым зеленым краем. И если первое прозвище кто-то может поставить под сомнение, то со вторым сложно поспорить. Здесь действительно очень зелено, а еще тепло и гостеприимно. А вот чем заняться в городе расскажет "Рамблер".

Куда пойти в Ставрополе
Фото: unplashunplash

Таманская лесная дача

Это место расположилось в самом центре Ставрополя, так что вам не удастся обойти его стороной. Отправляйтесь сюда с самого утра – для начала можно покататься на велосипеде, а затем искупаться в Холодном роднике. Незабываемые эмоции и заряд бодрости на весь день обеспечены.

Казанский кафедральный собор

Собор расположен на возвышенности, и именно отсюда открывается самый живописный вид на Ставрополь. По словам местных, даже если турист равнодушен к религии, это место сможет его приятно удивить. Осмотрев собор и вид, открывающийся со смотровой площадки, отправляйтесь к монументу "Вечная память".

Владимирская площадь

Площадь регулярно привлекает и местных, и туристов благодаря светомузыкальному фонтану. Лучше всего приходить сюда в субботу или воскресенье, чтобы увидеть полноценное шоу. А вот по понедельникам здесь санитарный день.

Немецкие мосты

Немецкими мостами в Ставрополе именуют два фрагмента от железнодорожной ветки дореволюционной постройки, которые уцелели после взрыва во время Гражданской войны. Место придется по нраву любителям заброшенных построек, а также тем, кто любит фотографироваться в небанальных местах.

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