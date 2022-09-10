Как курорты Краснодарского края отравили тысячи туристов

Каждый, кто хоть раз отдыхал на курортах Краснодарского края, знает, что такое ротавирус. В этом году очень многие туристы столкнулись на отдыхе с заразой и с ужасом вспоминают дни, когда инфекция портила им долгожданный отдых. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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"Нас семь человек: мы с мужем, дети и внуки. И просто неделю в лежку лежали в номере. Вызывали скорую, врачи говорят, что много заболевших среди туристов. Якобы жрем мы всякую гадость. И у всех одинаковые симптомы. Очень высокая температура, сильные боли в животе, остальные подробности опустим...";

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"Нас все предупреждали, но мы думали, что пронесет. Ротавирус здесь встречает почти каждого туриста. И мы по очереди слегли, кто0то на три дня, кто-то на пять. Ужасно. Диарея, рвота, слабость в теле. Отдых удался...";

"У нас дети все подцепили заразу. Непонятно, глотали ли воду в море или грязными руками поймали вирус. Но, говорят, дальше будет иммунитет", — рассказывают туристы об отдыхе на черноморских курортах России.

Так, на первом месте в Топ-5 болезней, которые туристы «подхватывают» на курортах России, оказалась ротавирусная инфекция (РВИ).

По словам ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, ротавирус — это самая распространенная причина тяжелых диарей у детей до пяти лет. Количество заболеваний растет каждый летний сезон, а в 2021 году заболеваемость ротовирусной инфекцией увеличилась более, чем на 46% по сравнению с 2020 годом.

"Ротавирусная инфекция и у детей старшего возраста, и у взрослых встречается достаточно часто, но протекает легко, многие принимают его за обычное пищевое отравление и не обращаются за медицинской помощью. В таких случаях исход заболевания вполне благоприятный, осложнения для РВИ не характерны",— рассказал "Известиям" Лебедев.

Наиболее распространенные проявления ротавируса: тошнота, лихорадка (38,5-39ºC), диарея, рвота, метеоризм. В зависимости от тяжести заболевания в туалет придется бегать от 3 до 20 раз в сутки, причем диарея длится не один день и может продолжаться от трех суток до недели.

Врачи отмечают, что "ротавирусные инфекции особенно опасны для маленьких детей, чей организм еще не научился с ними справляться, не выработал иммунитет".

Специалисты объясняют, что ротавирус считают "болезнью грязных рук", поэтому нужно соблюдать обычные правила гигиены во время отдыха на курорте, чтобы не заразиться, контактируя с больным.

Болезнь надо просто пережить, потому что лекарств от ротавируса на сегодняшний день нет. Однако есть рекомендации врачей. Так, если болезнь сопровождается рвотой и поносом, то рекомендуется нормализовать водно-солевой баланс, а в случае высокой температуры следует принять жаропонижающее и обильно пить.