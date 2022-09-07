В Приморье создадут первый национальный турмаршрут

Первый туристический маршрут, который может получить статус национального, разработан в Приморье. Как рассказали в Ростуризме, маршрут «По краю земли» будет утвержден после оценки экспертов.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Сейчас маршрут оценивает эксперты на безопасность, смысловое наполнение и ценовую политику.

«Тур «По краю земли» носит сезонный характер – с мая по октябрь – и рассчитан на широкую целевую аудиторию. Он идеально подойдет как молодым и активным, так и семейным (с детьми от 14 лет) и одиночным туристам до 65 лет»,

– рассказали в пресс-службе Ростуризма.

Путешествие по маршруту рассчитано на семь дней, он включает в себя ознакомительную экскурсию по Владивостоку, поездки по историческим местам, уникальным памятникам природы. В маршрут разработчики включили лучшие рестораны Владивостока, которые предлагают туристам дары моря и тайги, там же готовят блюда из азиатской кухни.