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3 часа назад

Ростуризм сообщил о создании первого национального туристического маршрута в Приморье

РИА "ФедералПресс"

Первый туристический маршрут, который может получить статус национального, разработан в Приморье. Как рассказали в Ростуризме, маршрут «По краю земли» будет утвержден после оценки экспертов.

В Приморье создадут первый национальный турмаршрут
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Сейчас маршрут оценивает эксперты на безопасность, смысловое наполнение и ценовую политику.

«Тур «По краю земли» носит сезонный характер – с мая по октябрь – и рассчитан на широкую целевую аудиторию. Он идеально подойдет как молодым и активным, так и семейным (с детьми от 14 лет) и одиночным туристам до 65 лет»,

– рассказали в пресс-службе Ростуризма.

Путешествие по маршруту рассчитано на семь дней, он включает в себя ознакомительную экскурсию по Владивостоку, поездки по историческим местам, уникальным памятникам природы. В маршрут разработчики включили лучшие рестораны Владивостока, которые предлагают туристам дары моря и тайги, там же готовят блюда из азиатской кухни.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Ростуризме предложили повысить дальневосточный кешбэк до 40 %.

Отдых в России,Ростуризм,
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