Как древний Дагестан вышел в новые лидеры внутреннего туризма

Тема туризма в этом году стала одной из центральных на Восточном экономическом форуме. 6 сентября президент России провел во Владивостоке расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туриндустрии как одной из стратегических отраслей экономики. Обсуждались меры поддержки отрасли и ее роль в инфраструктурном и социально-экономическом развитии территорий, и прежде всего дальневосточных.

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Между тем по итогам летнего сезона-2022 по росту турпотока все другие популярные направления внутреннего туризма в России опередила Республика Дагестан.

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В рейтинг самых востребованных экскурсионных туров в прошедшем летнем сезоне также вошли Москва, Петербург, Татарстан, Северный Кавказ, Алтай, Камчатка, Байкал и Карелия.

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Абсолютное лидерство Дагестана в этом списке эксперты туриндустрии связывают прежде всего с уникальным сочетанием трех факторов: высокая концентрация памятников природы и древнейшей в России архитектуры, активное развитие современной горно-рекреационной и пляжной инфраструктуры на Каспийском побережье и в-третьих – более богатый, чем в соседних республиках Северного Кавказа, выбор экскурсионных маршрутов.

Познавательный туризм набирает рекордную популярность в Дагестане прежде всего за счет огромного числа древних памятников традиционной восточной архитектуры. Один из них, крепость Нарын-Кала в Дербенте, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее начали строить в VI веке как оборонительное сооружение вокруг резиденции иранской династии Сасанидов. Древние стены цитадели сохранились до наших дней практически полностью. Последняя масштабная реставрация крепости была завершена к 2000-летию Дербента, которое отметили в сентябре 2015 года.

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Современная туристическая инфраструктура в Дагестане сегодня формируется в основном в пяти кластерах: Дербент, Сулакский каньон – самый глубокий в Европе (его глубина – 1920 м, то есть на 63 метра глубже Большого каньона в США), а также Ачикольские озера, прибрежный и горный кластеры. Последние два особенно активно развиваются в последние годы с учетом традиционных туристических предпочтений – горного и горнолыжного туризма и пляжного отдыха.

В частности, на Каспийском побережье власти республики планируют построить новый морской курорт, не уступающий по уровню инфраструктуры Сочи и другим здравницам на черноморском побережье Кавказа. Кроме того, в начале этого года стало известно о планах Дагестана по строительству канатной дороги протяженностью 2850 метров и пропускной способностью 500 человек в час. Предположительный срок реализации проекта – 2023-2025 годы. Отмечается также, что канатная дорога позволит создать удобный туристический маршрут от побережья Каспийского моря к крепости «Нарын-Кала».

Реализация проекта также снизит антропогенное воздействие на объекты культурного наследия и городскую экологию, говорится в сообщении республиканского Минтуризма.

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Ранее регион направил в Минэкономразвития России и Ростуризм предложения по строительству – наряду с канатной дорогой – набережной с причальной стенкой и комплексному благоустройству магальной части Дербента. Это наиболее древние кварталы исторической жилой застройки города, входящие в охранную зону памятника ЮНЕСКО вместе с крепостью Нарын-Кала. В случае строительства канатной дороги в Дербенте это будет первый в России проект пассажирского подъемника, ведущего в горы со стороны морского побережья, отмечают эксперты Главгосэкспертизы.