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36 минут назад

Названы лучшие города России для коротких поездок

В городе N

Нижний Новгород вошел в топ-10 городов для поездок от одного до трех дней по стране. Об этом сообщает сервис Tvil.ru, проанализировав данные о бронированиях на сайте в 2022 году.

Названы лучшие города России для коротких поездок
Фото: В городе NВ городе N

Чаще всего на короткие сроки россияне ездили в Сочи. Они снимали жилье в среднем за 3,4 тысячи рублей за ночь.

На втором месте оказался Санкт-Петербург. Ночь в северной столице в среднем обходилась в 4 485 рублей. Москва заняла третью строчку списка. Средняя стоимость проживания в городе составила 3 533 рублей за ночь.

За этими городами следуют Казань (3 942 рублей/ночь), Ростов-на-Дону (2 906 рублей/ночь), Волгоград (2 946 рублей/ночь) и Воронеж (2 809 рублей/ночь).

Нижний Новгород оказался на восьмом месте по популярности для краткосрочных поездок. Ночь в столице Приволжья в среднем стоила 3 703 рублей.

Замыкают топ-10 Махачкала (3 403 рублей/ночь) и Псков (3 201 рублей/ночь).

На 21% увеличились бронирования квартир для коротких поездок по сравнению с прошлым годом, а популярность бронирования номеров в отелях на 1 — 3 дня упала на 22%, ― отметили в Tvil.ru.

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