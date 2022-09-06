Названы лучшие города России для коротких поездок

Нижний Новгород вошел в топ-10 городов для поездок от одного до трех дней по стране. Об этом сообщает сервис Tvil.ru, проанализировав данные о бронированиях на сайте в 2022 году.

Фото: В городе N В городе N

Чаще всего на короткие сроки россияне ездили в Сочи. Они снимали жилье в среднем за 3,4 тысячи рублей за ночь.

На втором месте оказался Санкт-Петербург. Ночь в северной столице в среднем обходилась в 4 485 рублей. Москва заняла третью строчку списка. Средняя стоимость проживания в городе составила 3 533 рублей за ночь.

За этими городами следуют Казань (3 942 рублей/ночь), Ростов-на-Дону (2 906 рублей/ночь), Волгоград (2 946 рублей/ночь) и Воронеж (2 809 рублей/ночь).

Нижний Новгород оказался на восьмом месте по популярности для краткосрочных поездок. Ночь в столице Приволжья в среднем стоила 3 703 рублей.

Замыкают топ-10 Махачкала (3 403 рублей/ночь) и Псков (3 201 рублей/ночь).