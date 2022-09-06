Тоска по Тоскане: 6 виноделен юга России с ресторанами и отелями

Винодельческих проектов на юге страны становится все больше, и помимо производства вин при некоторых открываются рестораны и отели. В преддверии праздников сбора урожая и молодого вина рекомендуем сохранить явки-пароли и запланировать винный тур.

Фото: afisha.ru afisha.ru

«Винотеррия»

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Проснуться с видом на виноградники

Семейная винодельня Nesterov Winery уникальна своим проектом по двум причинам. Во-первых, только здесь можно остановиться в отеле, где всего 8 номеров, и половина из них — с видом на виноградные плантации. Во-вторых, ресторан при винодельне «Винотеррия» — первый, запустивший формат chef’s table в Краснодарском крае на постоянной основе. Каждую неделю в присутствии 18 гостей хозяин кухни Евгений Вийтык устраивает ужин в 4 руки с шефами других заведений из разных городов. Со списком дат и персон можно ознакомиться заранее на сайте винодельни.

Кроме гастрономического формата в афише мероприятий винодельни встречаются вечера живой музыки, DJ-сеты на виноградниках, винное казино и другие тематические ивенты. Хорошая идея — забронировать билеты на понравившееся событие, приехать немного заранее и успеть на экскурсию с эногастрономической дегустацией. Во время нее можно познакомиться с винодельней, где всего на 300 квадратах обустроили производство полного цикла. Тут же предлагают убедиться, как вкус блюд может влиять на вкус вина. В качестве аккомпанемента предлагают хиты: рулеты из пеленгаса и прикопченной утки, хумус с вялеными томатами и курагой, сырную тарелку с хлебной корзиной.

Кстати, многие из специалитетов можно купить в гастролавке: барабулю в томате, лобан и кефаль в масле, томленых индейку, телятину, баранину, кролика или курицу, говяжьи щечки и язык, грибы разных видов, мед, масло с травами и по-домашнему.

Краснодарский край, хутор Семигорский, трасса А-290, 24-й км федеральной автодороги Новороссийск — Керчь

Часы работы: пн-чт 12.00–21.00, пт-вс 12.00–23.00

Парковка: есть

Средний чек: 2000 р.

Абрау-Дюрсо

Прикоснуться к истории

Проект исторический и вековой, который, с одной стороны, знаком многим, а с другой — каждый год (а то и сезон) удивляет туристов чем-то новым. Динамика развития давно вышла за пределы только винного завода, и теперь это целый центр туризма, в котором сосредоточены спа-комплекс, отель, фуд-корт, магазины, несколько ресторанов и кафе, два пляжа и множество вариантов для проведения досуга (экскурсия на ретроавтобусе, яхтинг, кайтинг, конные прогулки, ретриты и музыкальные фестивали).

Стоит обязательно отправиться на экскурсию с дегустацией на завод шампанских вин (и лучше индивидуально), а номер в отеле «Империал» и Champagne-Spa необходимо бронировать сильно заранее из-за высокого спроса в любой сезон. На случай, если не успели поймать удачу за хвост, альтернативные варианты — йога-кемпинг (открыт с 1 мая до 30 сентября), автокемпинг, туристический лагерь на 10 палаток в 15 минутах от моря или трехзвездочный отель «Усадьба „Круглое озеро“» с бассейном, баней, мангальными зонами и кафе. В скором времени планируется открытие еще одного проекта на берегу озера Абрау — отеля с 4 звездами на 111 номеров.

Гастрономическую программу следует составить таким образом, чтобы попробовать кофе и выпечку в уютном Petit café, обед устроить в ресторане «Вилла роз» и заодно познакомиться с авторским прочтением блюд кавказской кухни от шефа, а на ужин отправиться в ресторан «Гранд Кафе», чтобы оценить эногастрономические сочетания, подобранные сомелье. Тем, кто умеет планировать отдых заранее, в качестве бонуса предлагается посещение гастроужина с видом на виноградники.

г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо

Часы работы: пн-вс 10.00–0.00

Парковка: есть

Средний чек: 1500 р.

«Шато Пино»

Попробовать улиточный сет

Строительство отельного комплекса при винодельне и ресторане вблизи Новороссийска подошло к концу, и теперь гости могут не кидать жребий относительно того, кто поедет на дегустацию за рулем. Остановиться на ночь можно в номерах категорий «стандарт», «комфорт» и «люкс», а завтракать в ресторане с атмосферной панорамой на долину Мысхако. Панорамный бассейн с таким же видом — еще одна веская причина для визита.

Из дополнительного интерактива в «Шато Пино» предлагают посещение улиточной фермы и дегустацию эскарго в трех видах соусов, знакомство с продукцией винодельни, музеем ретроавтомобилей и прогулку по картинной галерее. Отдельная фишка локации — «город мастеров». Здесь открыты художественная, стекольная, шоколадная, столярная, кожевенная, гончарная и арт-мастерские, в каждой из которых гостей встречает представитель данной профессии.

Еще одна важная локация — местный ресторан. Стоит попробовать местные специалитеты из меню вроде фирменной говядины шато, паштета из печени перепела с тартаром из перепелиных желудков и сердечек, салата с рапаном су-вид и соусом из щучьей икры с мускатным орехом. И не забудьте про представителей традиционной французской кухни: пасту Abats de lièvre с заячьими потрохами, шофруа из перепелов на подушке из шпината с винным мармеладом и сыр бри, запеченный в виноградной золе, с компотом из сезонных ягод.

г. Новороссийск, с. Федотовка, СНТ «Гроздь 28»

Часы работы: пн-вс 12.00–0.00

Парковка: есть

Средний чек: 2500 р.

«Шато Андре»

Почувствовать себя во французском шато

Поражающий широтой и размахом, выполненный из натуральных материалов (камней, старинного дерева и черепицы XVIII века), комплекс включает в себя винный завод, где в 2022 году выпустили 40 000 бутылок вина, мини-отель на 4 номера, кафе, дегустационный зал и площадку для мероприятий. Часть из 85 гектаров хозяйства занимают фруктовый сад, медовая пасека, ферма и лавандовая плантация, что делает локацию еще более схожей с Провансом.

Экскурсии и дегустации проходят ежедневно, каждые 30 минут. Периодически устраивают гастрообеды и ужины среди виноградников и проводят экскурсии. Для прогулки по территории предварительная запись не требуется, но обязательным условием станет покупка одной бутылки вина бренда на ваш выбор.

Краснодарский край, г. Крымск, хутор Школьный, Магистральная, 12

Часы работы: пн-вс 11.00–20.00

Парковка: есть

Средний чек: 1500 р.

«Усадьба Семигорье»

Познакомиться с гаражистами

«Это не отель, не 3, не 4, не 5 звезд, не ресторан Michelin — это просто место для семейного отдыха или просто так». Такой цитатой обозначена концепция проекта, раскинувшегося в одноименном аппелласьоне.

Территория его большая, и все 12 вариантов для размещения рассредоточены по ней и друг с другом никак не связаны. Есть мансардные номера под камышовой крышей, одно бунгало, одна глэмп-палатка, несколько комнат в спа-комплексе. Его, кстати, достроили совсем недавно прямо на берегу озера. Условия аренды — от 3 часов, но за весьма гуманные деньги (7000 р.). Кроме номеров и бани к посещению открыты магазин местных продуктов, беседки для пикника и рыбалки, ресторан с сезонным меню. В целом сюда можно приехать, чтобы просто выпить кофе с видом на виноградники из панорамных окон, сходить на мастер-класс по гаражному виноделию, продегустировать фермерские сыры и гаражные вина.

г. Новороссийск, хутор Семигорье, трасса А-290, 20 км от г. Анапы в сторону г. Новороссийска

Часы работы: пн-вс 10.00–20.00

Парковка: есть

Средний чек: 1500 р.

«Лефкадия»

Посетить Боспорское царство

Семейный проект за годы существования вырос в целый аппелласьон и привлекает туристов из разных регионов и стран, не только чтобы похвастаться винной линейкой. Полноценный туристический кластер предлагает гостям экскурсии на виноградники, эксклюзивный Музей вина с частной коллекцией, спа- и банный комплексы у озера, и, конечно, посещение винодельни. Еще здесь есть отель на 20 номеров, пиццерия с настоящей помпейской печью и идеальной пиццей с воздушными, хрустящими бортами на тонком тесте.

Словосочетание «местная кухня» в ресторане «Амфора» на территории комплекса становится весьма говорящим. Все дело в том, что ресторан локаворский. То есть блюда в нем готовят из ингредиентов, произведенных или собранных в радиусе 100 км. Блюда в меню меняются от сезона к сезону, поэтому даже постоянные гости находят новинки. В нем представлены салаты из местных овощей, горячее из рыбы из озера Гечепсин и дичи из лефкадийских лесов, а сыры сюда доставляют с собственной фермы. Конечно, каждому блюду соответствует рекомендация по выбору напитка местного производства.

Краснодарский край, с. Молдаванское, Фрунзе, 12/1б

Часы работы: пн-вс 9.00–23.00

Парковка: есть