Тоска по Тоскане: 6 виноделен юга России с ресторанами и отелями

Винодельческих проектов на юге страны становится все больше, и помимо производства вин при некоторых открываются рестораны и отели. В преддверии праздников сбора урожая и молодого вина рекомендуем сохранить явки-пароли и запланировать винный тур.
Проснуться с видом на виноградники
Семейная винодельня Nesterov Winery уникальна своим проектом по двум причинам. Во-первых, только здесь можно остановиться в отеле, где всего 8 номеров, и половина из них — с видом на виноградные плантации. Во-вторых, ресторан при винодельне «Винотеррия» — первый, запустивший формат chef’s table в Краснодарском крае на постоянной основе. Каждую неделю в присутствии 18 гостей хозяин кухни Евгений Вийтык устраивает ужин в 4 руки с шефами других заведений из разных городов. Со списком дат и персон можно ознакомиться заранее на сайте винодельни.
Кроме гастрономического формата в афише мероприятий винодельни встречаются вечера живой музыки, DJ-сеты на виноградниках, винное казино и другие тематические ивенты. Хорошая идея — забронировать билеты на понравившееся событие, приехать немного заранее и успеть на экскурсию с эногастрономической дегустацией. Во время нее можно познакомиться с винодельней, где всего на 300 квадратах обустроили производство полного цикла. Тут же предлагают убедиться, как вкус блюд может влиять на вкус вина. В качестве аккомпанемента предлагают хиты: рулеты из пеленгаса и прикопченной утки, хумус с вялеными томатами и курагой, сырную тарелку с хлебной корзиной.
Кстати, многие из специалитетов можно купить в гастролавке: барабулю в томате, лобан и кефаль в масле, томленых индейку, телятину, баранину, кролика или курицу, говяжьи щечки и язык, грибы разных видов, мед, масло с травами и по-домашнему.
Прикоснуться к истории
Проект исторический и вековой, который, с одной стороны, знаком многим, а с другой — каждый год (а то и сезон) удивляет туристов чем-то новым. Динамика развития давно вышла за пределы только винного завода, и теперь это целый центр туризма, в котором сосредоточены спа-комплекс, отель, фуд-корт, магазины, несколько ресторанов и кафе, два пляжа и множество вариантов для проведения досуга (экскурсия на ретроавтобусе, яхтинг, кайтинг, конные прогулки, ретриты и музыкальные фестивали).
Стоит обязательно отправиться на экскурсию с дегустацией на завод шампанских вин (и лучше индивидуально), а номер в отеле «Империал» и Champagne-Spa необходимо бронировать сильно заранее из-за высокого спроса в любой сезон. На случай, если не успели поймать удачу за хвост, альтернативные варианты — йога-кемпинг (открыт с 1 мая до 30 сентября), автокемпинг, туристический лагерь на 10 палаток в 15 минутах от моря или трехзвездочный отель «Усадьба „Круглое озеро“» с бассейном, баней, мангальными зонами и кафе. В скором времени планируется открытие еще одного проекта на берегу озера Абрау — отеля с 4 звездами на 111 номеров.
Гастрономическую программу следует составить таким образом, чтобы попробовать кофе и выпечку в уютном Petit café, обед устроить в ресторане «Вилла роз» и заодно познакомиться с авторским прочтением блюд кавказской кухни от шефа, а на ужин отправиться в ресторан «Гранд Кафе», чтобы оценить эногастрономические сочетания, подобранные сомелье. Тем, кто умеет планировать отдых заранее, в качестве бонуса предлагается посещение гастроужина с видом на виноградники.
Попробовать улиточный сет
Строительство отельного комплекса при винодельне и ресторане вблизи Новороссийска подошло к концу, и теперь гости могут не кидать жребий относительно того, кто поедет на дегустацию за рулем. Остановиться на ночь можно в номерах категорий «стандарт», «комфорт» и «люкс», а завтракать в ресторане с атмосферной панорамой на долину Мысхако. Панорамный бассейн с таким же видом — еще одна веская причина для визита.
Из дополнительного интерактива в «Шато Пино» предлагают посещение улиточной фермы и дегустацию эскарго в трех видах соусов, знакомство с продукцией винодельни, музеем ретроавтомобилей и прогулку по картинной галерее. Отдельная фишка локации — «город мастеров». Здесь открыты художественная, стекольная, шоколадная, столярная, кожевенная, гончарная и арт-мастерские, в каждой из которых гостей встречает представитель данной профессии.
Еще одна важная локация — местный ресторан. Стоит попробовать местные специалитеты из меню вроде фирменной говядины шато, паштета из печени перепела с тартаром из перепелиных желудков и сердечек, салата с рапаном су-вид и соусом из щучьей икры с мускатным орехом. И не забудьте про представителей традиционной французской кухни: пасту Abats de lièvre с заячьими потрохами, шофруа из перепелов на подушке из шпината с винным мармеладом и сыр бри, запеченный в виноградной золе, с компотом из сезонных ягод.
Почувствовать себя во французском шато
Поражающий широтой и размахом, выполненный из натуральных материалов (камней, старинного дерева и черепицы XVIII века), комплекс включает в себя винный завод, где в 2022 году выпустили 40 000 бутылок вина, мини-отель на 4 номера, кафе, дегустационный зал и площадку для мероприятий. Часть из 85 гектаров хозяйства занимают фруктовый сад, медовая пасека, ферма и лавандовая плантация, что делает локацию еще более схожей с Провансом.
Экскурсии и дегустации проходят ежедневно, каждые 30 минут. Периодически устраивают гастрообеды и ужины среди виноградников и проводят экскурсии. Для прогулки по территории предварительная запись не требуется, но обязательным условием станет покупка одной бутылки вина бренда на ваш выбор.
Познакомиться с гаражистами
«Это не отель, не 3, не 4, не 5 звезд, не ресторан Michelin — это просто место для семейного отдыха или просто так». Такой цитатой обозначена концепция проекта, раскинувшегося в одноименном аппелласьоне.
Территория его большая, и все 12 вариантов для размещения рассредоточены по ней и друг с другом никак не связаны. Есть мансардные номера под камышовой крышей, одно бунгало, одна глэмп-палатка, несколько комнат в спа-комплексе. Его, кстати, достроили совсем недавно прямо на берегу озера. Условия аренды — от 3 часов, но за весьма гуманные деньги (7000 р.). Кроме номеров и бани к посещению открыты магазин местных продуктов, беседки для пикника и рыбалки, ресторан с сезонным меню. В целом сюда можно приехать, чтобы просто выпить кофе с видом на виноградники из панорамных окон, сходить на мастер-класс по гаражному виноделию, продегустировать фермерские сыры и гаражные вина.
Посетить Боспорское царство
Семейный проект за годы существования вырос в целый аппелласьон и привлекает туристов из разных регионов и стран, не только чтобы похвастаться винной линейкой. Полноценный туристический кластер предлагает гостям экскурсии на виноградники, эксклюзивный Музей вина с частной коллекцией, спа- и банный комплексы у озера, и, конечно, посещение винодельни. Еще здесь есть отель на 20 номеров, пиццерия с настоящей помпейской печью и идеальной пиццей с воздушными, хрустящими бортами на тонком тесте.
Словосочетание «местная кухня» в ресторане «Амфора» на территории комплекса становится весьма говорящим. Все дело в том, что ресторан локаворский. То есть блюда в нем готовят из ингредиентов, произведенных или собранных в радиусе 100 км. Блюда в меню меняются от сезона к сезону, поэтому даже постоянные гости находят новинки. В нем представлены салаты из местных овощей, горячее из рыбы из озера Гечепсин и дичи из лефкадийских лесов, а сыры сюда доставляют с собственной фермы. Конечно, каждому блюду соответствует рекомендация по выбору напитка местного производства.
Краснодарский край, с. Молдаванское, Фрунзе, 12/1б
Часы работы: пн-вс 9.00–23.00
Парковка: есть
Средний чек: 2000 р.