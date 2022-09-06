Куда сходить в Санкт-Петербурге с детьми: топ-12 мест от туристов

Наслушавшись рассказов от знакомых, перед поездкой мы заказали дождевики и запаслись тёплой одеждой. Но всё это нам пригодилось лишь однажды – дождь в Санкт-Петербурге был только в первый день.

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По приезде планировали сразу поехать на прогулку по каналам. Но у погоды были другие планы – небо заволокло, и началась морось. Пообедав в кафе, мы отправились по близлежащим музеям. Благо жили в центре, поэтому рядом было много всего интересного.

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Музей истории медицины и фармации

Этот музей небольшой по площади, но впечатляющий количеством экспонатов. Тут и старинные аппараты, и различные протезы, и кресло для осмотра, и пузырьки из-под лекарств, и многое другое.

На входе детям выдали два буклета с заданиями. Всем, кто пройдёт квест, на кассе выдадут подарок – ручку в виде шприца с жидкостью внутри. Задания несложные и интерактивные – зарисовать найденный саквояж или самому изготовить пилюлю. Дети остались в восторге – и от заданий, и от приза!

Единственное, на мой взгляд, цена несколько завышена. В музее мы были не больше часа, а за семью заплатили 1300 рублей – по 500 за взрослые билеты, 300 – за детский, младший ребёнок – бесплатно.

Музей магии

Следующий музей вызвал не меньший восторг. Здесь мы пробыли гораздо дольше – около 2,5 часа. В атмосферу тайн и магии посетители погружаются уже на входе – этому способствует и интерьер, и увлечённые своим делом сотрудники.

Сначала нам предложили осмотреть экспонаты самостоятельно. Несколько залов с интерактивными установками могут надолго занять не только детей, но и взрослых. Чем мы тут только не занимались – и распиливали друг друга, и в ёмкость с водой погружались, и левитировали, и оживающие картины видели… Перечислять можно очень долго.

Затем посмотрели выступление фокусника. Молодой человек активно задействовал детей и сразу завоевал внимание маленьких зрителей. А потом мы прошлись по тем же самым экспонатам вместе с харизматичным экскурсоводом.

Цена посещения выше, чем в предыдущем музее, но здесь она точно себя оправдывает. Семейный билет обошёлся в 1800 рублей.

Прогулка по каналам

Наконец дождь перестал, и мы решили вернуться к первоначальному плану – прогулке по каналам. Мы знали, что есть муниципальный пирс, а есть частные организаторы экскурсий, у которых цена значительно выше. Но, к сожалению, бюджетно прокатиться не получилось – остались только поздние рейсы. Пришлось обращаться к «частникам».

В итоге заплатили за семью 3500 рублей и два часа наслаждались видами Санкт-Петербурга. Правда, наслаждения было бы больше, если бы не снова начавшийся дождь. Но в целом прогулкой остались довольны.

Петергоф

Петергоф был обязательным пунктом нашей программы. Добирались почти два часа – сначала на метро, затем – на автобусе. Пообедали в местном кафе и отправились к месту назначения.

Пешком прошлись по восточной части парка, понаблюдали за проворными белочками, за уточками в акватории Финского залива. Дошли до центральных фонтанов. И тут дети уже устали, поэтому всё это мраморно-золотое великолепие их уже не особо радовало.

Тогда мы взяли экскурсию на электрокаре и уже на вагончике в сопровождении аудиогида объехали западную часть парка. Стоит это удовольствие недешёво – 1200 за билет, которых нам пришлось купить три. Длительность прогулки – 35 минут.

Честно говоря, я сама ожидала от Петергофа чего-то большего, более грандиозного масштаба. Увиденное впечатлило «на четвёрку», но поставить галочку всё-таки стоило.

Парк аттракционов «Диво-остров»

На следующий день мы с мужем решили порадовать уставших детей и отправились в парк аттракционов «Диво-остров». За 3500 рублей ребёнку предлагают купить браслет, по которому он сможет кататься на всех аттракционах бесплатно. Плюсом идут четыре семейных аттракциона, на которые обладатель браслета берёт всю семью.

Мы решили взять браслет только старшей дочери, потому что сын не очень любит скорость и часто отказывается кататься. Сразу пошли опробовать семейные аттракционы и испытали полное разочарование. В разноплановых таратайках нас возили по рельсам со скоростью раза в три медленнее человеческого шага. Сами аттракционы были бы неплохими, если бы двигались быстрее. Но такое понравится разве что трёхлетнему малышу.

В итоге младшему сыну купили несколько билетов на аттракционы, которые ему точно придутся по вкусу – вышло дешевле, чем покупка браслета. Дочь бесплатно прокатилась более чем на десяти аттракционах. Мы с мужем побывали на колесе обозрения и на «Русских горках».

К концу дня экстремальные аттракционы сгладили впечатление от унылых семейных, и в целом мы ушли довольные. Браслет окупил себя тютелька в тютельку. Мы посчитали, что если бы платили за все аттракционы, на которых каталась дочь, и за семейные, как раз бы 3500 рублей и вышло. Но с учётом, что семейные нам совсем не понравились и везде были огромные очереди, брать браслет стоит, только если ребёнок намерен кататься раз 15.

Аквапарк «ПитерЛэнд»

К аквапаркам у меня особая любовь с детства, и в поездках обязательно стараюсь таковые посещать. «ПитерЛэнд» впечатляет масштабом. Аквапарк закрытый, но крышей служит огромный стеклянный купол – поэтому в солнечную погоду создаётся ощущение, что находишься на открытом пространстве. Для взрослых здесь предусмотрен большой волновой бассейн, несколько маленьких, так называемые реки, экстремальные горки, около десятка различных саун. Единственное «но» – волны в волновом бассейне включают всего на пять минут один раз в час, и они не очень большие. В других аквапарках я с таким не встречалась, так что этот факт немного расстроил. Второй минус – огромные очереди. Сначала нужно отстоять за «ватрушкой», затем – на саму горку. В итоге, простояв полтора часа в очереди, муж скатился всего один раз.

Зато для детей здесь выстроен целый водный городок – со множеством горок и различных аттракционов. Бассейн большой, тёплый и мелкий – настоящий рай для малышей. Есть в аквапарке и недорогие кафе, где можно вкусно и сытно пообедать. Мы находились в «ПитерЛэнде» пять часов, и в конце порадовались, что не взяли меньше времени – за исключением небольших минусов всё понравилось и взрослым, и детям.

Ленинградский зоопарк

Ленинградский зоопарк довольно типичный для советского времени. Террариум с земноводными, аквариум с рыбами, птицы, хищники, приматы, местечко с аттракционами, сувенирные магазины и лотки со снеками. В детстве я такое очень любила, а вот мои пресытившиеся дети уже не очень.

В XXI веке, когда повсюду говорят о гуманном отношении к животным, хотелось бы, чтобы у диких зверей было больше простора, чем тесная тёмная клетка с бревном. Некоторые животные здесь чувствуют себя вольготно, но на некоторых просто больно смотреть. Мы бывали в хороших заграничных зоопарках, и сравнение явно не в пользу питерского.

Из современных новшеств – контактный уголок с сельскохозяйственными животными. Можно купить корм, зайти в загон и кормить с рук взрослых коз и очаровательных маленьких козлят. За это ставлю большой плюс.

Петропавловская крепость

От зоопарка было относительно недалеко да Заячьего острова, и мы решили прогуляться пешком. Осмотрели Петропавловскую крепость, зашли в острог, который располагался в крепости.

Длинные пустые коридоры со сводчатыми потолками, по одну сторону зарешечённые окна, по другую – камеры. В последних – только койка с матрасом, стол, умывальник и туалет. Кое-где расставлены фигуры арестантов и надзирателей, в некоторых камерах есть кнопки, на которые можно нажать и прослушать воспоминания заключённых.

Атмосфера тяжёлая, гнетущая. Особенно если представить, сколько людей погибло в этих стенах. В конце XIX века в остроге содержали противников царского режима, в 30-е годы прошлого столетия – его поборников. И судьба у всех была незавидная. В остроге побывали и знаменитости: фрейлина Александры Фёдоровны Анна Вырубова, родной брат В. И. Ленина, Ф. М. Достоевский и многие другие.

Музей обороны и блокады Ленинграда

Ещё одно гнетущее, но обязательное к посещению место. Что важно, музей бесплатный и при этом лучший из всех, в которых мы бывали. Атмосфера военного времени воссоздана абсолютно точно. Сначала идёшь по «дороге войны» - под стеклом настоящая земля с осколками снарядов, пробитыми касками – в точности, как она выглядела в страшные 40-е. По бокам витрины с экспонатами, и у каждого своя история, которую вам поведает экскурсовод.

Затем под стеклом появляются снег и лёд. А в витрине – игрушки, поднятые со дна Ладожского озера. Когда-то они принадлежали детям с затонувшей баржи. Во время эвакуации по «дороге жизни» в неё попал вражеский снаряд. Никто не выжил…

Далее – комнатки с воссозданным бытом – школа в бомбоубежище, типичная квартира времён блокады, магазин с пустыми деревянными прилавками.

Да, место для детей не самое весёлое, но однозначно полезное. Лет с пяти малышей сюда можно смело водить - чтобы знали историю, учились сопереживать и ценили мирное настоящее.

Музей эмоций

Небольшой частный музей, в который мы успели забежать незадолго до закрытия. Очень интересное и необычное пространство. Для посещения предлагается семь залов, в которых гости испытывают разные эмоции: агрессию, удивление, отвращение, радость, страх, влюблённость и вдохновение.

В залах с негативными эмоциями дети боялись, поэтому муж быстро переходил с ними в позитивные, зато я насладилась всем спектром – полежала в закрытом гробу, посидела на электрическом стуле, понаблюдала за жизнедеятельностью опарышей и многое другое. В позитивных залах представлены интересные инсталляции и декорации, в которых можно сделать оригинальные фото.

Смысл всего этого в том, что «плохие» эмоции нам тоже нужны. Агрессия позволяет не давать себя в обиду, страх помогает избежать опасности, а отвращение к неприбранной квартире, например, вызывает желание почаще наводить порядок.

Кунсткамера vs. Музей аномалий человеческого тела

В очереди в Кунсткамеру мы отстояли полтора часа, и, что самое обидное, зря. Со школьных времён я помнила, что Пётр I, будучи человеком разносторонним и увлекающимся, собирал различные аномалии и хранил экспонаты в стеклянных колбах.

Каково же было наше разочарование, когда из всего этого мы увидели только двухголового телёнка и несколько пробирок с зародышами. Остальные три этажа представляют собой этнографический музей с множеством залов, посвящённых разным народностям. Да, интересно, но это совершенно не то, чего мы ожидали.

Расстроенные, решили сходить в частный музей аномалий человеческого тела, мимо которого несколько раз проходили. И тут мы нашли то, чего ожидали: восковые фигуры странных людей, чучела животных с аномалиями развития, среди которых двухголовый медведь, крылатый кот, шестилапый ягнёнок и многое другое. Были здесь и долгожданные пробирки с зародышами. В общем, кому хочется чего-то на грани – вам сюда, а не в Кунсткамеру.

Прогулка по крышам

В последний день мы отправились на прогулку по крышам. Записывались заранее, заплатили как за групповую экскурсию – 3500 рублей за семью. Но по факту экскурсия оказалась индивидуальной – кроме нашей семьи из четырёх человек, больше никого не было.

Встретились с экскурсоводом в условленном месте, поднялись на лифте, пристроенном к старинному дому, на последний этаж. Далее – через чердак на крышу. Где-то встречались опасные места, приходилось идти по отлогому краю с формальным ограждением, где-то было довольно ровно и можно было перевести дух.

Экскурсовод рассказал нам интересные факты о зданиях Санкт-Петербурга, сделали красивые фото, полюбовались видами. Отличное мероприятие в заключительный день отдыха, как я считаю.

Ещё вернёмся

Рассказывать о Питере можно ещё долго. Это город, к которому нельзя остаться равнодушным и который принёс много приятных впечатлений.

Здесь есть чем заняться и детям, и взрослым. Сейчас наша программа была больше рассчитана на младших членов семьи, из «взрослого» охватили только самое основное. Обычно мы не ездим в одни и те же места несколько раз, но для Санкт-Петербурга точно сделаем исключение. Так что жди нас, самый удивительный город, мы ещё вернёмся!

Сколько стоит?

Всего за поездку на семью из четырёх человек мы потратили 240 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге мы пробыли 11 дней.