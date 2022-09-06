Новый речной круиз «Москва — Волгоград» свяжет 12 городов страны

Новый речной круиз «Москва — Волгоград», запускаемый под брендом «Великий Волжский путь», познакомит туристов с историей, культурой и бытом народов, проживающих в древних городах России: Угличе, Ярославле, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Свияжске, Казани, Болгарах, Тетюшах, Ульяновске, Самаре, Саратове и Волгограде. Туристы проедут по Волге более 2,5 тысячи километров, передаёт корреспондент ГлагоL в Казани Ольга Сапожникова.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Стартует новый круизный проект 18 сентября на Северном речном вокзале Москвы и завершится в Волгограде 28 сентября. Инициатором создания туристического маршрута стал госкомитет Татарстана по туризму.

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«Это, то предложение, которое должно стать не менее популярным, чем известный межрегиональный маршрут «Золотое кольцо». Сергей Иванов, председатель госкомитета Татарстана по туризму

Он рассказал журналистам, что смогут увидеть туристы в республике. Их ждут тысячелетняя Казань, Великий Болгар, остров-град Свияжск и Тетюши.

В Казани путешественники побывают в Кремле, в Великом Болгаре — увидят постройки времён Золотой Орды и Белую мечеть. Кстати, здесь в Болгаре, в музее находится самый большой в мире печатный Коран. На острове-граде Свияжск гостям покажут древние соборы и уникальные фрески. Говорят, что именно он является прототипом острова Буяна, описанного Пушкиным в известной «Сказке о царе Салтане». Хотя Пушкин был в Казани лишь через два года после написания сказки. Туристов здесь ждёт театрализованное представление, встреча со сказочными героями и еще много чего интересного и необычного.

Одним словом, скучать не придётся. Даже время переезда из Великого Болгара и с острова-града Свияжск в Казань, путешественники проведут с пользой: им выдадут очки виртуальной реальности и они смогут погулять по Татарстану в киберпространстве.

Завершится знакомство с республикой в старинном купеческом городе Тетюши. Здесь когда-то находилась стрелецкая застава юго-восточных рубежей Российской империи. А сейчас это живописное место, где туристам показывают музей-усадьбу «Долгая поляна» с прекрасным видом на Волгу, приглашают в музей рыбы и угощают всех желающих вкуснейшей ухой по старинным местным рецептам.

Надо сказать, что соседи Татарстана тоже подготовились к проекту основательно. Так, в Ульяновской области в маршрут вошли четыре туристические программы: «Ульяновск — красный маршрут», «Симбирский квартал», «Честное купеческое» и «Ульяновск — авиационная столица».

Программа «Симбирский квартал», к примеру, это для любителей истории. Тут им покажут, как жили симбиряне в конце XIX века. Это интерактивная экскурсия, люди могут услышать звуки, почувствовать запахи и пообщаться с местной хозяйкой.

«В Ульяновске расположен единственный в России музей гражданской авиации под открытым небом. Здесь можно будет увидеть разные виды летательных аппаратов, а также войти в самолет Ту-144 и даже сфотографироваться на его крыле». Ольга Зотова, организатор экскурсий отдела Центра экскурсионного обслуживания и просветительской работы Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Родина В. И. Ленина»

Ещё один регион, куда заедут туристы, — Республика Марий Эл. Её столица — Йошкар-Ола признана одним из самых оригинальных и доступных мест во время путешествий по стране, а также входит в десятку городов для селфи-туризма.

«К нам приезжают полюбоваться уникальной архитектурой, прогуляться по набережным Брюгге и Амстердама, попробовать национальные блюда и увидеть необычные скульптуры. Мы часто говорим, что Йошкар-Ола — это маленький кусочек Европы в центре России». Станислав Игошин, заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма региона

Одной из самых известных и популярных скульптур в городе является «Йошкин кот». Редкий турист уезжает из Йошкар-Олы не сфотографировавшийся с этим зверем. Еще одной точкой туристического притяжения республики является старинный город Козьмодемьянск, послуживший, как утверждают его старожилы, прообразом города Васюки из известного романа Ильфа и Петрова «12 стульев».

Обширную программу для туристов предлагает и Чувашия. Это и медицинский, гастрономический и промышленный туризм.

«Мы запустили ряд экскурсий, которые будут интересны круизным туристам. В частности, «Трактор-шоу» и посещение клиник федерального уровня, как с экскурсионной, так и с диагностической целью». Зоя Трифонова, начальник отдела развития туризма и ремесел минэкономразвития Чувашии

Любители экологического туризма смогут побывать в заповедниках «Присурский» и «Чаваш Вармане», а также в музее леса с интерактивными площадками. Музей расположен недалеко от Чебоксар.

Удивлять туристов готовы все города, включенные в новый круизный маршрут. Десятидневное путешествие пройдет на судне «Василий Суриков».

«Круизы вышли на новый уровень. Мы стараемся делать всё, чтобы туристам было комфортно, удобно и приятно путешествовать по рекам России». Ярослав Марченко, заместитель директора по туризму «Московского речного пароходства»