Не только Сочи: где в России тепло осенью

Многие россияне предпочитают брать отпуск в сентябре. Пока что не до всех регионов добрались холода, а цены на поездки падают из-за начала летних каникул. И в России есть регионы, где осенью еще тепло и можно ходить в футболке и легкой куртке, и речь идет не только о популярном Сочи. О городах, куда еще можно поехать в тепло — в материале “Рамблера”.

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Владикавказ

Погода в начале осени во Владикавказе может достигать +28 градусов, по вечерам становится прохладно, но погода еще располагает для прогулок. Однако если вы планируете ехать в горы, то стоит запастись теплыми вещами. Также возьмите зонтики, ведь в этом климате начинается сезон дождей.

В октябре становится прохладнее, уже можно брать с собой пальто или легкие куртки, но погода все еще позволяет гулять по городу и ездить на экскурсии в горы, поэтому можно смело ехать и смотреть на природные достопримечательности.

Кисловодск

Город-курорт, который славится своими оздоровительными процедурами, можно посещать и осенью. Погода здесь хорошая, температура прогревается до +28-30 градусов. Некоторые туристы любят выезжать в горы в Кисловодске, но здесь они не такие высокие, поэтому даже на экскурсии туда можно брать легкие вещи.

Иногда бывают дожди, но для Кисловодска это редкость, поэтому можете смело брать с собой легкую одежду, купальники и идти на лечебные водные процедуры, не боясь простудиться.

Волгоград