Не только Сочи: где в России тепло осенью

Многие россияне предпочитают брать отпуск в сентябре. Пока что не до всех регионов добрались холода, а цены на поездки падают из-за начала летних каникул. И в России есть регионы, где осенью еще тепло и можно ходить в футболке и легкой куртке, и речь идет не только о популярном Сочи. О городах, куда еще можно поехать в тепло — в материале “Рамблера”.
Погода в начале осени во Владикавказе может достигать +28 градусов, по вечерам становится прохладно, но погода еще располагает для прогулок. Однако если вы планируете ехать в горы, то стоит запастись теплыми вещами. Также возьмите зонтики, ведь в этом климате начинается сезон дождей.
В октябре становится прохладнее, уже можно брать с собой пальто или легкие куртки, но погода все еще позволяет гулять по городу и ездить на экскурсии в горы, поэтому можно смело ехать и смотреть на природные достопримечательности.
Город-курорт, который славится своими оздоровительными процедурами, можно посещать и осенью. Погода здесь хорошая, температура прогревается до +28-30 градусов. Некоторые туристы любят выезжать в горы в Кисловодске, но здесь они не такие высокие, поэтому даже на экскурсии туда можно брать легкие вещи.
Иногда бывают дожди, но для Кисловодска это редкость, поэтому можете смело брать с собой легкую одежду, купальники и идти на лечебные водные процедуры, не боясь простудиться.
Волгоград не раз называли самым жарким городом России из-за его расположения. С одной стороны, это — южный город. Он также расположен близко к Казахстану, откуда на город идет южный теплый ветер. Поэтому даже осенью здесь теплее, чем в других городах. Температура в сентябре здесь может подниматься до +30 градусов и выше. Поэтому, если вы уже соскучились по летней жаре, можете ехать в Волгоград. Здесь можно не только гулять, но и также смотреть на достопримечательности. Он славится не только скульптурой “Родина — мать зовет!”. Здесь также можно посмотреть и другие музеи, а также искупаться в Волге.